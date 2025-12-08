Απολογισμός μετά την επέλαση Byron για τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στις περιοχές Κιάφα, Κορακά και Παλαιοκούνδουρα έως την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών.
Το φυσικό φαινόμενο Byron αποτέλεσε ένα εξαιρετικά έντονο καιρικό φαινόμενο, με εντάσεις και υδρολογικά φορτία που σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας ξεπέρασαν ακόμη και τις πλημμύρες του 2017.
Ο Δήμος μάλιστα δημοσιοποίησε τον αναλυτικό επιχειρησιακό απολογισμό αναφέροντας σε σχετική ανακοίνωση:
- Ο Δήμος ανταποκρίθηκε σε 104 κλήσεις δημοτών που αφορούσαν ανάγκες διάσωσης, άντληση υδάτων, μεταφορά φερτών υλικών και υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.
- Διενεργήθηκαν 7 απεγκλωβισμοί, μεταξύ των οποίων και ενός βρέφους με τη μητέρα του, μετά από κλήση που έλαβε στις 4:00 π.μ. ο Δήμαρχος.
- Αναπτύχθηκαν 20 συνεργεία όλων των υπηρεσιών σε όλο τον Δήμο, με συνεχή δράση ημέρα και νύχτα.
- Η υπηρεσία ύδρευσης αποκατέστησε άμεσα τις ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο, ενώ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ αποκαταστάθηκαν οι αντίστοιχες βλάβες ηλεκτροδότησης.
- Κατόπιν εντολής του Δημάρχου, λειτούργησε προληπτικά το 112, μέσω της Πολιτικής Προστασίας.
- Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης και αδέσποτων σκύλων.
- Ο οικιστικός ιστός της πόλης επέστρεψε σε λειτουργική κατάσταση μέσα σε λίγες ώρες, χάρη στην αδιάκοπη εργασία των συνεργείων.
- Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται στις περιοχές Κιάφα, Κορακά και Παλαιοκούνδουρα έως την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών.
Αντιπλημμυρική προστασία – Περιβάλλον – Επόμενα βήματα
«Τα υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα απέδωσαν σε σημαντικό βαθμό, ωστόσο οι τεράστιες ποσότητες νερού ανέδειξαν την ανάγκη για συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Η απώλεια 200.000 στρεμμάτων δάσους από τις πρόσφατες φωτιές έχει μειώσει την απορροφητικότητα της γης και έχει ενισχύσει την ευαλωτότητα της περιοχής» υποστηρίζει στην ανακοίνωση της η δημοτική Αρχή και προσθέτει ότι ο Δήμος δρομολογεί:
- νέες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας,
- ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων έργων,
- διευθετήσεις ρεμάτων
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
