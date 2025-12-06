Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα
Οι βροχές που έφερε η κακοκαιρία Byron προκάλεσαν για ακόμα μία φορά πλημμυρικά φαινόμενα στη Μάνδρα - Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που έχουν καλύψει τα πάντα
- Στέφανος Τσιτσιπάς: Προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης
- Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
- Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο, λέει η Ουκρανία
- Μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία - Βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία
Βουτηγμένη στις λάσπες η Μάνδρα για ακόμα μία φορά καθώς οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron έπληξαν την πολύπαθη περιοχή.
Παρά τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η Μάνδρα συνεχίζει να είναι ευάλωτη στα πλημμυρικά φαινόμενα καθώς για ακόμα μία φορά υπήρξε υπερχείλιση ρεμάτων, καταστροφές δρόμων και πλημμυρισμένα σπίτια.
Κάτοικοι προσπαθούν από χθες να σώσουν ό,τι μπορούν από τα πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγειά τους ενώ η διακοπή της υδροδότησης για κάποιες ώρες λόγω βλάβης έκανε την κατάσταση πιο δύσκολη.
Σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης από συνεργεία του δήμου που μεταφέρουν τα φερτά υλικά και προσπαθούν να καθαρίσουν τους δρόμους από τις λάσπες.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε βίντεο
- «Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
- Πώς δρούσε η συμμορία των ληστών στο Βύρωνα – Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις
- LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
- LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
- Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό της ιστορίας της με ισχυρές δυνατότητες αποτροπής
- Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο
- LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις