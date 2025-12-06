Οδοιπορικό του in: Πολύπαθη Μάνδρα – Η επόμενη μέρα

Βουτηγμένη στις λάσπες η Μάνδρα για ακόμα μία φορά καθώς οι καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron έπληξαν την πολύπαθη περιοχή.

Παρά τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η Μάνδρα συνεχίζει να είναι ευάλωτη στα πλημμυρικά φαινόμενα καθώς για ακόμα μία φορά υπήρξε υπερχείλιση ρεμάτων, καταστροφές δρόμων και πλημμυρισμένα σπίτια.

Κάτοικοι προσπαθούν από χθες να σώσουν ό,τι μπορούν από τα πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγειά τους ενώ η διακοπή της υδροδότησης για κάποιες ώρες λόγω βλάβης έκανε την κατάσταση πιο δύσκολη.

Σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης από συνεργεία του δήμου που μεταφέρουν τα φερτά υλικά και προσπαθούν να καθαρίσουν τους δρόμους από τις λάσπες.

