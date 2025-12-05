Η κακοκαιρία Byron επηρέασε με έντονα καιρικά φαινόμενα και περιοχές της Κρήτης.

Υδροστρόβιλος «χτύπησε» στη διάρκεια της νύχτας τον οικισμό Τσούτσουρα Μινώα Πεδιαδος προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές και αφήνοντας πίσω του εικόνες απόλυτης αναστάτωσης.

Ο δρόμος προς τον οικισμό παραμένει προσβάσιμος, καθώς από πολύ νωρίς το πρωί μηχανήματα του Δήμου πραγματοποιούν καθαρισμούς και απομακρύνουν φερτά υλικά και αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον υδροστρόβιλο

Οι κάτοικοι βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ από τα ξημερώματα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση των βλαβών. Κάτοικοι του οικισμού κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς δεν έχουν ξαναδεί υδροστρόβιλο να περνάει από τη θάλασσα στη στεριά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών, Μανόλη Μαραγκάκη, ο υδροστρόβιλος πέρασε από την παραλιακή ζώνη, «χτυπώντας» σε πλάτος περίπου 100 μέτρων δεξιά και αριστερά, πριν ανηφορίσει προς το βουνό, όπου ξερίζωσε ακόμη και δέντρα.

Οι δυνατοί άνεμοι σήκωσαν υπόστεγα και αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές σε στέγες και σπιτικά, ενώ σημειώθηκαν καταστροφές σε στύλους της ΔΕΗ, καλώδια και ηλιακά πάνελ. Η περιοχή μετρά ζημιές αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Μαραγκάκη, με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους να προσπαθούν να αποτιμήσουν το εύρος της καταστροφής που εικάζεται πως είναι χειρότερη από τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το neakriti, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.