«Κλείνει» για λίγες ώρες ο Δήμος Κομοτηνής
Αυτοδιοίκηση 04 Δεκεμβρίου 2025 | 07:01

«Κλείνει» για λίγες ώρες ο Δήμος Κομοτηνής

Κλείνει ο Δήμος Κομοτηνής την Παρασκευή 10:00 – 13:00 εις ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες.

Στη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής με μοναδικό θέμα τη «λήψη απόφασης έκφρασης θεσμικής συμπαράστασης στα αιτήματα των Αγροτών και Κτηνοτρόφων». σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία, απόφαση που κατατέθηκε από τον Δήμαρχο Κομοτηνής, Ιωάννη Γκαράνη και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών του καταστήματος της έδρας του Δήμου, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, χωρίς διατάραξη των κρίσιμων υπηρεσιών του, ως πολιτική κίνηση / πολιτική διαμαρτυρία.

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι θα μεταβούν, όπως προσθέτει ο Δήμος Κομοτηνής στην ανακοίνωση του, την προαναφερόμενη μέρα, στον χώρο κινητοποιήσεων των αγροτών τόσο ως συμπαραστάτες, όσο και ως συνομιλητές των αγροτών.

Τι περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Δημάρχου

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση του Δήμου, στην εισήγηση του Δημάρχου μεταξύ άλλων αναφέρονται:

«Υπό το πρίσμα των προαναφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη αφενός την περιορισμένη νομική δυνατότητα του ΟΤΑ να επιλύει κεντρικά ζητήματα, αφετέρου όμως τις πρόσφατες πανελλαδικές κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου και τα αιτήματα που έθεσαν, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή μας, προτείνεται η λήψη απόφασης με το ακόλουθο περιεχόμενο:

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους αγώνες των αγροτών και κτηνοτρόφων και θα προβεί ως έκφραση θεσμικής συμπαράστασης στον αγώνα τους σε απολύτως συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών του καταστήματος της έδρας του Δήμου, χρονικά περιορισμένο σε κάποιες ώρες,χωρίς διατάραξη των κρίσιμων υπηρεσιών του και συγκεκριμένατην Παρασκευή (5-12-2025) από τις 10 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι,  ως πολιτική κίνηση / πολιτική διαμαρτυρία προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι θα μεταβούν, την προαναφερόμενη μέρα, στον χώρο κινητοποιήσεων των αγροτών τόσο ως συμπαραστάτες, όσο και ως συνομιλητές των αγροτών.
  2. Υιοθετεί τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων, ιδίως αυτά που αφορούν το κόστος παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση ρεύματος), τη διασφάλιση δίκαιων τιμών και την ουσιαστική αναμόρφωση του ΕΛΓΑ.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσα Απόφασης και τη διαβίβασή της άμεσα στον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους Υπουργούς (Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ζητώντας την άμεση και οριστική επίλυση των προβλημάτων.
  4. Δεσμεύεται να εντείνει τις δράσεις που εμπίπτουν στις δικές του αρμοδιότητες και μπορούν να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, όπως:
    • Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας.
    • Υποστήριξη σε ζητήματα ύδρευσης/άρδευσης (π.χ. συντήρηση δικτύων).
    • Προώθηση τοπικών προϊόντων μέσω δημοτικών εκδηλώσεων και αγορών».

Εισήγηση Δημάρχου

