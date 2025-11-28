newspaper
28.11.2025 | 13:16
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 13:48

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Τυμπάκι κατά τη διάρκεια της κηδείας του 19χρονου Ραφαήλ, του νεαρού στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στο Πεδίο Βολής της Ρόδου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

«Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο» ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου στον επικήδειο που εκφώνησε

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία μεταξύ άλλων του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη, του Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ Αντιστρατήγου Δημητρίου Βακεντή, του Διοικητή της 44 Στρατιωτικής Διοικήσεως Ταξιάρχου Θεόδωρου Δρακόπουλου, ανώτερων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και των άλλων Όπλων, τοπικών φορέων όλων των βαθμίδων και πλήθος κόσμου.

Σύμφωνα με patris.gr, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής  συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον ιερό ναό, για να αποχαιρετήσουν τον 19χρονο και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Το στρατιωτικό άγημα έξω από τον ναό, απέδωσε τιμές, ενώ η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού. Παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα, οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα ενώ το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

Φτάνοντας ο τραγικός πατέρας στον Ιερό Ναό, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη της αντιπροσωπείας της Frontex, που έδωσαν το «παρών» στην τελετή.

«Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο» ανέφερε ο πατέρας του Μανώλης Γαλυφιανάκης στον επικήδειο που εκφώνησε.

Ο ηγούμενος της Ιερής Μονής Βροντησίου, Τιμόθεος, που έψαλε στην αποχαιρετιστήρια τελετή, συγκίνησε τους παρευρισκόμενους λέγοντας πως «αυτούς που αγαπά ο Θεός, τους παίρνει λίγο πιο νωρίς κοντά του, Γιάννα, Μανώλη, Αλίκη… Να δώσει ο Θεός υπομονή, γιατί με τη λογική κανείς συνθλίβεται, και μάλιστα το τραγικότερο θέαμα είναι όταν ο γονιός καλείται να αποχαιρετήσει νωρίτερα το παιδί του».

Στην «καθαρή ψυχή» και στο «υψηλό φρόνημα» του 19χρονου στάθηκε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, εκφωνώντας επίσης επικήδειο.

«Σε κάθε χτύπο από τις καμπάνες που ηχούν πένθιμα, οι καρδιές όλων ραγίζουν.  Υπήρξες ένας νέος με όνειρα · όταν το καθήκον σε κάλεσε στάθηκες όρθιος, σταθερός και αφοσιωμένος υπηρετώντας την πατρίδα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. (…)Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί . Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελο, το χαρακτήρα και τη γενναιότητά του».

Στο κοιμητήριο εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές. Το τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές με τρεις συνεχείς ριπές, ενώ οι παρευρισκόμενοι ψέλνανε τον Εθνικό Ύμνο καθώς ο 19χρονος οδηγούνταν στην τελευταία του κατοικία, σε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Θλίψη στο Τυμπάκι

Από νωρίς το πρωί, έξω από την εκκλησία τοποθετήθηκαν δεκάδες στεφάνια, ανάμεσά τους και αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Συγκινητικά είναι τα λόγια των φίλων του αδικοχαμένου Ραφαήλ, που μίλησαν πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας, περιγράφοντας το χαμόγελο και την καλοσύνη που τον συνόδευαν σε κάθε του βήμα.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Ανάμεσά τους, ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, καθώς και ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης.

Παρόντες ήταν επίσης ο διοικητής της 95ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιαννης, και ο διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Τον επικήδειο λόγο ανέλαβε να εκφωνήσει ο αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ και διοικητής του 19χρονου στη Ρόδο, ο οποίος αποχαιρετά τον Ραφαήλ εκ μέρους της μονάδας του.

Για την απόδοση στρατιωτικών τιμών, παρατάχθηκε από νωρίς στον αύλειο χώρο της εκκλησίας άγημα αποτελούμενο από διμοιρία 18 ανδρών, ενώ ομάδα 6 στρατιωτών με επικεφαλής αξιωματικό θα παραταχθεί στο νεκροταφείο, όπου θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες τιμές κατά την ταφή του νεαρού.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Economy
Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

Bloomberg: Υποψηφιότητα Πιερρακάκη για προεδρία Eurogroup

inWellness
inTown
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
