Θάνατος 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο: Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα – Δεύτερο «χτύπημα» για την οικογένεια

Θρήνος στην Κρήτη από τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του από χειροβομβίδα που εξερράγη κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου. Στην ίδια άσκηση τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μετά από ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα.

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου στον 19χρονο

Σήμερα το πρωί ο πατέρας του 19χρονου προχώρησε σε ακόμα μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές ενώ σπαρακτικά είναι και τα μηνύματα φίλων και συγγενών της οικογένειας που έχουν κατακλύσει το προφίλ του στα social media.

«Ένα κοπέλι έσβησε από μία χειροβομβίδα»

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

απο μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο ραφαηλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι …. καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ…»

Έκλεψα την μαντινάδα από ένα φίλο τον Νικος θεοδωρακης … σας ευχαριστούμε όλους για την συμπαράσταση…

Η οικογένεια ζει το ίδιο δράμα μετά από 17 χρόνια

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, όχι μόνο για την απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου, αλλά και γιατί η ίδια οικογένεια έχει βιώσει παρόμοιο χτύπημα στο παρελθόν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το 2008, πριν από 17 χρόνια, ένα ακόμη παιδί της οικογένειας – πρώτος ξάδελφος του 19χρονου Ραφαήλ – είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο, σε ηλικία 19 ετών.

Δύο αδελφές θρηνούν πλέον τα παιδιά τους, με διαφορά σχεδόν δύο δεκαετιών. Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ φτάνει σήμερα στην Κρήτη με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου στον 19χρονο. Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι στις 11 το πρωί.

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου

Στο πεδίο βολής στη Ρόδο, όπου σημειώθηκε η τραγωδία βρέθηκαν σήμερα ο πατέρας του 19χρονου, ειδική επιτροπή πυροτεχνουργών από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, πραγματοποιώντας αυτοψία αλλά και αναπαράσταση του τραγικού δυστυχήματος, σύμφωνα με το Creta24.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης, η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, ενώ από πλευράς της οικογένειας έχουν υποβληθεί γραπτά αιτήματα, προκειμένου να διερευνηθούν συγκεκριμένες συνθήκες αλλά και να γίνει λήψη γενετικού υλικού από το σύνολο του κιβωτίου που βρίσκονταν μέσα οι χειροβομβίδες, από το κομμάτι κελύφους της χειροβομβίδας που έχει απομείνει και από τα κελύφη των υπόλοιπων χειροβομβίδων.

Επίσης θα εξεταστεί η ημερομηνία παραγωγής της χειροβομβίδας, η παρτίδα αλλά και άλλα στοιχεία, σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες που στοίχισαν τη ζωή του 19χρονου Ραφαήλ, στη διάρκεια της εκπαιδευτικής άσκησης. Σύμφωνα με τον κ. Κοκοσάλη, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διερεύνηση των μέτρων ασφαλείας, ενώ θα εξεταστούν και οι υπόλοιποι 150 φαντάροι που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.

«Μακάρι, να μην αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα και να είναι ατύχημα. Θα ελεγχθούν τα πάντα. Θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα. Εύχομαι και ελπίζω να μην είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοκοσάλης.