Ρόδος: «Δεύτερη μέρα ήταν στη μονάδα», ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 19χρονου και ο βαρύς τραυματισμός ενός 39χρονου στρατιώτη στη Ρόδο μετά από έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας.

Ο 39χρονος είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Τι ανέφερε ο πατέρας του 19χρονου

«Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα», δήλωσε ο πατέρας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι, «χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων. Ίδια ηλικία με τον ξάδερφό του, τώρα εντάξει τι να σας πω».

Σχετικά με τον άλλο στρατιωτικό που τραυματίστηκε από την έκρηξη, ο πατέρας του 19χρονου ανέφερε ότι «έχει θέματα, είναι και αυτός σοβαρά. Να σωθεί το παλικάρι τουλάχιστον».

Την ίδια ώρα, η Κρήτη βυθίζεται στο πένθος για τον 19χρονο.

«Κρητικός ο 19χρονος που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής. Πρόκειται για τον γιο του υποδιοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου. Η είδηση του αδόκητου θανάτου του νεαρού, με καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, έχει προκαλέσει – όπως είναι φυσικό – σοκ στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους», μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Οι χειροβομβίδες

Οι χειροβομβίδες του ελληνικού στρατού είναι διαφόρων τύπων, όπου υπάρχουν αμυντικές και επιθετικές καθώς και ασκήσεων και χημικές. Τα κύρια μέρη τους είναι το διαρρηκτικό γέμισμα, ο πυροδοτικός μηχανισμός και το σώμα της χειροβομβίδας. Η ακτίνα δράσης ξεκινά από μερικές δεκάδες μέτρα και ο χρόνος έκρηξης είναι περί τα 5 δευτερόλεπτα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να έγινε έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας.

«Οι αμυντικές χειροβομβίδες να χαρακτηρίζονται ως προς το όριο ζωής τους ως INDEFINITE (Μη Καθορισμένο) και να μην απαιτείται καμία επιπλέον επιθεώρηση, εφόσον αποθηκεύονται και επιθεωρούνται σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια AFMAN 91-201, TO 11A-1-10 και TO 11A13-10-7. Ο χρόνος καθυστέρησης(+21°C) να είναι 4 sec με απόκλιση (-0,5 έως 1 sec). Η αντίσταση περόνης να είναι από 7 έως 19 Kg», ορίζουν οι προδιαγραφές του ελληνικού στρατού για τις χειροβομβίδες.