Από το Ηράκλειο ο 19χρονος στρατιώτης που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο

Από το Ηράκλειο ήταν ο 19χρονος ΕΠΟΠ που έχασε ακαριαία τη ζωή του σε στρατιωτική μονάδα στη Ρόδο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός βρισκόταν στο νησί μόνο δύο μέρες.

Η τραγωδία στη Ρόδο

Σύμφωνα με αδελφικό φίλο της οικογένειας ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου επρόκειτο να ταξιδέψει στη Ρόδο προκειμένου να δει το γιο του, αναφέρει το «ΠΑΤΡΙΣ».

Μάλιστα, ο πατέρας του αδικοχαμένου είναι διοικητής Λιμενικού Σταθμού, με τους λιμενικούς του Ηρακλείου να βρίσκονται σε σοκ.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονο και ένας 39χρονος, που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε η έκρηξη όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου. Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, ενώ τα σκάγια της χειροβομβίδας βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ρόδου δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

Συλλυπητήρια εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας

Συλλυπητήρια εξέφρασε για την τραγωδία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», ανέφερε η ανάρτηση του Δένδια.