26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας φαντάρος νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Σοκ στη Ρόδο: Ένας φαντάρος νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Ελλάδα 26 Νοεμβρίου 2025 | 11:28

Σοκ στη Ρόδο: Ένας φαντάρος νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στην περιοχή Αφάντου, στη Ρόδο

Τραγωδία με έναν στρατιώτη νεκρό και έναν βαριά τραυματία από έκρηξη χειροβομβίδας σημειώθηκε στη Ρόδο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στην περιοχή Αφάντου, όταν οι δύο στρατιώτες (πυροτεχνουργοί) που υπηρετούσαν σε μονάδα στην κεντρική Ρόδο, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε η «Ροδιακή» η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα, που εξερράγη επιτόπου.

Ένας 19χρονος σκοτώθηκε ακαριαία – Ακρωτηριάστηκε ο δεύτερος στρατιώτης

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από την έκρηξη σκοτώθηκε ακαριαία ένας 19χρονος ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ροδο. Από την έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον τραυματία.

Για το θλιβερό και τραγικό αυτό περιστατικό που για ακόμα μια φορά βυθίζει στο πένθος τη Ρόδο, ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.

