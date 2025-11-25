Δυσφορία ένιωσε 47χρονος Αντισυνταγματάρχης εντός της Λέσχης Αξιωματικών του Κιλκίς όπου και κατέρρευσε.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον Αξιωματικό, απόφοιτο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων της Τάξης του 2001.

Ο άτυχος Αντισυνταγματάρχης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 47χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο Αντισυνταγματάρχης είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συναδέλφους του, οι οποίοι είναι σοκαρισμένοι.