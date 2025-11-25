newspaper
Κιλκίς: Τραγωδία – 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών, τι συνέβη
Ελλάδα 25 Νοεμβρίου 2025 | 10:17

Κιλκίς: Τραγωδία – 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών, τι συνέβη

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στη Λέσχη Αξιωματικών του Κιλκίς

Δυσφορία ένιωσε 47χρονος Αντισυνταγματάρχης εντός της Λέσχης Αξιωματικών του Κιλκίς όπου και κατέρρευσε.

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον Αξιωματικό, απόφοιτο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων της Τάξης του 2001.

Ο άτυχος Αντισυνταγματάρχης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 47χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο Αντισυνταγματάρχης είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συναδέλφους του, οι οποίοι είναι σοκαρισμένοι.

