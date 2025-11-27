Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό – Αύριο η κηδεία του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το πρωί στη Ρόδο όταν ένας 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του από χειροβομβίδα που εξερράγη κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου στη Ρόδο.

Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών.

Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή

«Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία στη Ρόδο», φέρεται να είναι η πληροφόρηση που έχει η οικογένεια του νεκρού σύμφωνα με το cretalive.

Πάντως ο δικηγόρος της οικογένειας, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr υπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η κατάθεση του 39χρονου, αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος, όπως και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Η τοπική κοινωνία του Τυμπακίου είναι παγωμένη. Συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο 19χρονος, που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά και με τόσο τραγικό τρόπο.

Μόλις δύο ημέρες στο στρατόπεδο της Ρόδου ο 19χρονος

Ο 19χρονος, με καταγωγή από το Τυμπάκι, είχε αποφασίσει να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, τοποθετήθηκε στη Ρόδο.

Βρισκόταν στο στρατόπεδο μόλις δύο ημέρες, ενώ η μοιραία άσκηση φέρεται να ήταν η πρώτη του στη νέα μονάδα.

«Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα», δήλωσε ο πατέρας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι, «χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων. Ίδια ηλικία με τον ξάδερφό του, τώρα εντάξει τι να σας πω».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής της Ρόδο.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, το πένθος θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.