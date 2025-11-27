newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό – Αύριο η κηδεία του
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:05

Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό – Αύριο η κηδεία του

Έως και την Παρασκευή το τριήμερο πένθος για τον 19χρονο Ραφαήλ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος επιλοχίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Spotlight

Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το πρωί στη Ρόδο όταν ένας 19χρονος ΕΠΟΠ έχασε τη ζωή του από χειροβομβίδα που εξερράγη κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου στη Ρόδο.

Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών.

Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή

«Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία στη Ρόδο», φέρεται να είναι η πληροφόρηση που έχει η οικογένεια του νεκρού σύμφωνα με το cretalive.

Πάντως ο δικηγόρος της οικογένειας, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr υπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Η κατάθεση του 39χρονου, αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος, όπως και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω
του γάμου σου αγάπη μου
Να χω χαρές να κάνω…
Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Η τοπική κοινωνία του Τυμπακίου είναι παγωμένη. Συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο 19χρονος, που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά και με τόσο τραγικό τρόπο.

Μόλις δύο ημέρες στο στρατόπεδο της Ρόδου ο 19χρονος

Ο 19χρονος, με καταγωγή από το Τυμπάκι, είχε αποφασίσει να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, τοποθετήθηκε στη Ρόδο.

Βρισκόταν στο στρατόπεδο μόλις δύο ημέρες, ενώ η μοιραία άσκηση φέρεται να ήταν η πρώτη του στη νέα μονάδα.

«Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα», δήλωσε ο πατέρας.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι, «χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων. Ίδια ηλικία με τον ξάδερφό του, τώρα εντάξει τι να σας πω».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής της Ρόδο.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, το πένθος θα διαρκέσει από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

Συλλογικές συμβάσεις: Τι σημαίνει η μετενέργεια και η επεκτασιμότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 27.11.25

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;
Εκπνοή προθεσμίας 27.11.25

Πιστοποίηση ασανσέρ: Μέσα σε τρεις μέρες δηλώθηκαν 32.000 ανελκυστήρες – Θα δοθεί παράταση;

«Χρειάζονται ακόμα δύο μήνες παράτασης για να μην σταματήσει η διαδικασία, η οποία άρχισε να "παίρνει μπρος" τις τελευταίες μέρες» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ- Τι λένε οι συντηρητές ανελκυστήρων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Καιρός: Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα – Live η πορεία των φαινομένων
Συναγερμός 26.11.25

Live η πορεία της κακοκαιρίας - 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο καιρός ήδη «δείχνει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχισθεί με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Δοκιμάζεται το νησί από το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
Συναγερμός 26.11.25

Δοκιμάζεται η Κέρκυρα από το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κέρκυρα. Η καταιγίδα έχει προκαλέσει προβλήματα στους δρόμους ενώ τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε.

Σύνταξη
Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή
Πανελλαδικός αγώνας 26.11.25

Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων αποφάσισαν στη σύσκεψη των συλλόγων τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές δράσεις, με αιτήματα την πληρωμή των χρωστούμενων και κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας
Μπάσκετ 27.11.25

Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τον Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 27.11.25

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αττική - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία από την κακοκαιρία - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27.11.25

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο