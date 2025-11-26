Τριήμερο πένθος κηρύσσεται από σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής της Ρόδο.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας, το πένθος θα διαρκέσει από σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Ο 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στο νησί της Ρόδου, κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμη διερευνώνται.

Κοντά του ήταν και ένας ακόμα ΕΠΟΠ επιλοχίας 39 ετών, παντρεμένος, με 2 παιδιά, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Το χρονικό

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για λάθος κατά τη βολή αμυντικής χειροβομβίδας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την θλίψη του στο άκουσμα της είδησης:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».

Την ίδια ώρα, η Κρήτη βυθίζεται στο πένθος για τον 19χρονο.

«Κρητικός ο 19χρονος που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής. Πρόκειται για τον γιο του υποδιοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου. Η είδηση του αδόκητου θανάτου του νεαρού, με καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, έχει προκαλέσει – όπως είναι φυσικό – σοκ στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους», μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Ο πατέρας του 19χρονου, μιλώντας στο MEGA είπε: «Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα. Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».