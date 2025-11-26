Ηράκλειο: Την Παρασκευή η κηδεία του 19χρoνου στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα τελεστεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, θα γίνει η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη που τραυματίστηκε θανάσιμα σε άσκηση στη Ρόδο. Μαζί του βρισκόταν και ένας ακόμα ΕΠΟΠ επιλοχίας 39 ετών, παντρεμένος, με δύο παιδιά, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 19χρονος στρατιώτης γεννήθηκε, μεγάλωσε αλλά και ζούσε με την οικογένειά του στο Τυμπάκι.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Η είδηση του θανάτου του άτυχου νεαρού έχει σκορπίσει θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία του Τυμπακίου, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη.

«Κρητικός ο 19χρονος που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής. Πρόκειται για τον γιο του υποδιοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου. Η είδηση του αδόκητου θανάτου του νεαρού, με καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, έχει προκαλέσει – όπως είναι φυσικό – σοκ στην οικογένεια, τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους», μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Τριήμερο πένθος

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με απόφαση του υπουργού Νίκου Δένδια, έως την Παρασκευή που θα γίνει η κηδεία, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη. Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής της Ρόδο.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για λάθος κατά τη βολή αμυντικής χειροβομβίδας.