Ρόδος: Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της τραγωδίας – Τι ζητά η οικογένεια του 19χρονου

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο και άφησε πίσω της ένα νεκρό και έναν τραυματία αναζητούν οι Αρχές.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν δύο στρατιωτικοί θέλησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Τότε, ένας από τους δύο απασφάλισε κατά λάθος μια αμυντική χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη επί τόπου.

Ήδη πυροτεχνουργοί της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη του Στρατού ερευνούν το πεδίο βολής Αφάντου προκειμένου να εντοπίσουν την λαβή της μοιραίας χειροβομβίδας, με σκοπό να εξεταστεί.

Πραγματογνώμονας από την οικογένεια του 19χρονου

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανθρώπινο λάθος, η οικογένεια του 19χρονου έχει ορίσει ειδικό πραγματογνώμονα, αναζητώντας ακριβώς τι έχει συμβεί.

«Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα και τους βαθμοφόρους του συγκεκριμένου τάγματος» ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου, Γιώργος Κοκοσάλης.

«Αν όντως έχουν πολυμεριστεί τα πλαστικά από τις χειροβομβίδες λόγω χρόνου μπορεί να έχουμε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Μακάρι να είναι ατύχημα και όχι εγκληματική δραστηριότητα» πρόσθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

«Αυτό που προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι πως ενδέχεται να υπήρξε θέμα με τα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό δημιουργεί το ερώτημα αν ένα νέο παιδί με μικρή πείρα μπορεί να διαχειριστεί, χωρίς όλα τα απαραίτητα μέτρα, επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και αν η εκπαίδευση που είχε λάβει ήταν επαρκής» πρόσθεσε ο κ. Κοκοσάλης.

Τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα για το περιστατικό που βύθισε στο πένθος το Τυμπάκι στην Κρήτη, από όπου καταγόταν ο 19χρονος Ραφαήλ, πολλά:

• Είχε βγει από το κουτί η χειροβομβίδα;

• Έσκασε στην προετοιμασία ή στην ρίψη;

• Ήταν αποθηκευμένη σε σωστές συνθήκες;

• Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα; Από πού προερχόταν το υλικό;

• Έχει αιγυπτιακές χειροβομβίδες ο ελληνικός στρατός, όπως αυτές της Κύπρου;

«Ο Ραφαήλ δεν έκανε τίποτα λάθος» λέει η αδελφή του

Η αδελφή άτυχου Ραφαήλ μίλησε στο MEGA για το χαμό που βιώνει η οικογένεια του 19χρονου.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πως είμαστε, 19 χρονών παιδί χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη. Ήταν δύο ημέρες μόνο στην μονάδα την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε. Πάντα ήθελε να μπει στις ένοπλες δυνάμεις πολλά χρόνια τώρα. Ο αδερφός μου δεν κατάφερε να μπει μέσω πανελληνίων στις ένοπλες δυνάμεις, μέσω της θητείας του μπήκε με προκήρυξη» ανέφερε η αδελφή του Ραφαήλ.

Όπως σημείωσε «ο Ραφαήλ δεν έκανε τίποτα λάθος, βρισκόταν εκεί γιατί του το ζήτησαν λόγω της άσκησης. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει θυμός; Από τη μία στιγμή στην άλλη, εκεί που τον βλέπαμε τη Δευτέρα, ξαφνικά δύο μέρες μετά βρέθηκε νεκρός. Τι να μας πει ποιος για αυτό που συνέβη, να δικαιολογήσει τι, τα αδικαιολόγητα;».

Τι ζητά η ΠΟΜΕΝΣ

Παράλληλα, και η ομοσπονδία των στρατιωτικών ζητά την ανεξάρτητη διερεύνηση του περιστατικού.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά επισήμως:

• Αυστηρή, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση του ατυχήματος από τα αρμόδια όργανα.

• Πλήρη απόδοση ευθυνών σε περίπτωση παραλείψεων ή σφαλμάτων.

• Δημοσιοποίηση των πορισμάτων και των προτάσεων ασφαλείας προς όλους τους σχηματισμούς.

• Επανεξέταση των διαδικασιών χειρισμού όπλων και εκρηκτικών με επικαιροποίηση και αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων και διαταγών ασφαλείας.