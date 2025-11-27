newspaper
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Σταθμό τροχαίας στο Καπανδρίτι ζήτησε ο δήμαρχος Ωρωπού
Αυτοδιοίκηση 27 Νοεμβρίου 2025 | 09:09

Σταθμό τροχαίας στο Καπανδρίτι ζήτησε ο δήμαρχος Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού επιθυμεί την ίδρυση σταθμού τροχαίας και προτίθεται να παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο στο Καπανδρίτι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Spotlight

Ευρεία σύσκεψη για τα ζητήματα εγκληματικότητας και παραβατικότητας στον Δήμο Ωρωπού πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη, στενών συνεργατών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κορυφαίων υπηρεσιακών παραγόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, εντεταλμένων αντιδημάρχων και ειδικών συμβούλων.

Η σύσκεψη χαρακτηρίζεται ως ορόσημο από τον Δήμο Ωρωπού, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τόσο ολοκληρωμένη και ουσιαστική συνάντηση με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την ενίσχυση της αστυνόμευσης και των ελέγχων και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα πάντα με όσα ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Ωρωπού,  ο Δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης τόνισε πως ο Δήμος Ωρωπού είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Αττικής, με συνολική επιφάνεια 340 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με 14 χωριά και διάσπαρτους οικισμούς, δομές μεταναστών, σωφρονιστικό κατάστημα, πολλά χιλιόμετρα Εθνικής Οδού και χιλιάδων χιλιομέτρων αστικών και αγροτικών δρόμων, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες και διαρκείς ανάγκες αστυνόμευσης.

Ο Δήμαρχος υπενθύμισε πως από το 2017 που έκλεισαν δύο Αστυνομικά Τμήματα στον Δήμο έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση. Αποτέλεσμα είναι το Α.Τ. Αυλώνα, το Α.Τ. Σκάλας Ωρωπού και το Τ.Α. Καλάμου να επιβαρύνονται με ένα τεράστιο έργο που δεν αφορά μόνο την αστυνόμευση αλλά και την καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εποχική αύξηση του πληθυσμού, καθώς από τους 35.000 μόνιμους κατοίκους τους θερινούς μήνες ξεπερνά τις 150.000, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας, με έμφαση και στην τροχαία αστυνόμευση.

Κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών όλων των κοινοτήτων του Δήμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε ξεκάθαρα πως ο Δήμος Ωρωπού είναι έτοιμος να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Δημιουργία σταθμού τροχαίας στο Καπανδρίτι;

Ο Δήμαρχος Ωρωπού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία Σταθμού Τροχαίας στο Καπανδρίτι, με τον Δήμο να αναλαμβάνει την παραχώρηση κτιρίου και τη στήριξη των λειτουργικών αναγκών του.

Στη σύσκεψη εκφράστηκε η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη προς τους Διοικητές και το σύνολο των αστυνομικών υπαλλήλων των Αστυνομικών Τμημάτων Ωρωπού και Αυλώνα, καθώς και του Τμήματος Ασφαλείας Καλάμου για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τις σημαντικές εξιχνιάσεις υποθέσεων και τις επιτυχίες σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν όχι μόνο τον Δήμο Ωρωπού αλλά συνολικά την Αττική και τη χώρα.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έκανε ιδιαίτερη μνεία στο έργο των αξιωματικών και των στελεχών των Αστυνομικών Τμημάτων Ωρωπού, Αυλώνα, καθώς και του Τμήματος Ασφαλείας Καλάμου, οι οποίοι έχουν επιδείξει υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με πολύ δουλειά και σημαντικές επιτυχίες σε μεγάλες υποθέσεις που δεν αφορούν μόνο την παραβατικότητα στον Δήμο Ωρωπού, αλλά συνολικά την Αττική και την Ελλάδα, γεγονός που έχει αποδειχθεί στην πράξη.

«Ευχαρίστησα την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τους συμβούλους του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικά στη βορειοανατολική Αττική, οι οποίοι δείχνουν έμπρακτο ενδιαφέρον να δοθούν λύσεις στα προβλήματα και να αυξηθεί η αστυνόμευση αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, που είναι το μεγάλο ζητούμενο και στόχος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ωρωπού», δήλωσε ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Αστυνομικός Διευθυντής Βορειοανατολικής Αττικής, ο Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Ανατολικής Αττικής, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο Διοικητής της Διεύθυνσης Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ο Διοικητής Α.Τ. Ωρωπού, ο Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Καλάμου, ο Διοικητής της Δ/νσης ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής, ο Διοικητής Α.Τ. Αυλώνα, Υπαστυνόμος της Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ωρωπού Γιάννης Δήμας, ο Αντιδήμαρχος Καπανδριτίου Χρήστος Τρομπούκης, ο Ειδικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ωρωπού Γιάννης Μονιάκης και ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ωρωπού Λουκάς Αρκουδέας.

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
Pure Magic 27.11.25

MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή

Η ΝΔ παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση του «Φραπέ» αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Ελλάδα 27.11.25

Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα

Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Για την Ουκρανία 27.11.25

Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ - Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Φραπέ
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για ένταλμα βίαιης προσαγωγής του Φραπέ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που είναι μέλη της Εξεταστικής, σημειώνουν ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, προέκυψε από την κατάθεση μάρτυρα ο ρόλος του επονομαζόμενου Φραπέ είναι κομβικής σημασίας.

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»
Κόλαση 27.11.25 Upd: 10:13

Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους στο Χονγκ Κονγκ - Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ - Οι Αρχές ερευνούν αν οι σκαλωσιές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αστραπιαία «κάθετη» εξάπλωση της φωτιάς

Σύνταξη
Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ
Cabin at Sunset 27.11.25

Ρεκόρ για τον Μπομπ Ρος: Πίνακας ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια για τη στήριξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στις ΗΠΑ

Το Cabin at Sunset του Μπομπ Ρος πωλήθηκε για πάνω από 1 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας ρεκόρ και στηρίζοντας δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από μεγάλες περικοπές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

ROcknRolla*

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας
Μπάσκετ 27.11.25

Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τον Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
