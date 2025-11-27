Σταθμό τροχαίας στο Καπανδρίτι ζήτησε ο δήμαρχος Ωρωπού
Ο Δήμος Ωρωπού επιθυμεί την ίδρυση σταθμού τροχαίας και προτίθεται να παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο στο Καπανδρίτι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.
Ευρεία σύσκεψη για τα ζητήματα εγκληματικότητας και παραβατικότητας στον Δήμο Ωρωπού πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη, στενών συνεργατών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κορυφαίων υπηρεσιακών παραγόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, εντεταλμένων αντιδημάρχων και ειδικών συμβούλων.
Η σύσκεψη χαρακτηρίζεται ως ορόσημο από τον Δήμο Ωρωπού, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τόσο ολοκληρωμένη και ουσιαστική συνάντηση με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την ενίσχυση της αστυνόμευσης και των ελέγχων και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα πάντα με όσα ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Ωρωπού, ο Δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης τόνισε πως ο Δήμος Ωρωπού είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Αττικής, με συνολική επιφάνεια 340 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με 14 χωριά και διάσπαρτους οικισμούς, δομές μεταναστών, σωφρονιστικό κατάστημα, πολλά χιλιόμετρα Εθνικής Οδού και χιλιάδων χιλιομέτρων αστικών και αγροτικών δρόμων, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες και διαρκείς ανάγκες αστυνόμευσης.
Ο Δήμαρχος υπενθύμισε πως από το 2017 που έκλεισαν δύο Αστυνομικά Τμήματα στον Δήμο έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση. Αποτέλεσμα είναι το Α.Τ. Αυλώνα, το Α.Τ. Σκάλας Ωρωπού και το Τ.Α. Καλάμου να επιβαρύνονται με ένα τεράστιο έργο που δεν αφορά μόνο την αστυνόμευση αλλά και την καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εποχική αύξηση του πληθυσμού, καθώς από τους 35.000 μόνιμους κατοίκους τους θερινούς μήνες ξεπερνά τις 150.000, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενισχυμένης αστυνομικής παρουσίας, με έμφαση και στην τροχαία αστυνόμευση.
Κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών όλων των κοινοτήτων του Δήμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε ξεκάθαρα πως ο Δήμος Ωρωπού είναι έτοιμος να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση.
Δημιουργία σταθμού τροχαίας στο Καπανδρίτι;
Ο Δήμαρχος Ωρωπού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, πρότεινε μεταξύ άλλων τη δημιουργία Σταθμού Τροχαίας στο Καπανδρίτι, με τον Δήμο να αναλαμβάνει την παραχώρηση κτιρίου και τη στήριξη των λειτουργικών αναγκών του.
Στη σύσκεψη εκφράστηκε η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη προς τους Διοικητές και το σύνολο των αστυνομικών υπαλλήλων των Αστυνομικών Τμημάτων Ωρωπού και Αυλώνα, καθώς και του Τμήματος Ασφαλείας Καλάμου για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τις σημαντικές εξιχνιάσεις υποθέσεων και τις επιτυχίες σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν όχι μόνο τον Δήμο Ωρωπού αλλά συνολικά την Αττική και τη χώρα.
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έκανε ιδιαίτερη μνεία στο έργο των αξιωματικών και των στελεχών των Αστυνομικών Τμημάτων Ωρωπού, Αυλώνα, καθώς και του Τμήματος Ασφαλείας Καλάμου, οι οποίοι έχουν επιδείξει υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, με πολύ δουλειά και σημαντικές επιτυχίες σε μεγάλες υποθέσεις που δεν αφορούν μόνο την παραβατικότητα στον Δήμο Ωρωπού, αλλά συνολικά την Αττική και την Ελλάδα, γεγονός που έχει αποδειχθεί στην πράξη.
