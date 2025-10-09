Φλόριντα: Σκύλος οδηγεί την αστυνομία στην 86χρονη ιδιοκτήτριά του που είχε δηλωθεί αγνοουμένη
Ένας σκύλος βοήθησε τους αστυνομικούς στη Φλόριντα να εντοπίσουν μια αγνοούμενη γυναίκα που είχε πέσει και τραυματιστεί ενώ περπατούσε
Η αφοσίωση των σκύλων δεν εκδηλώνεται μόνο με το κούνημα της ουράς και το γύρισμα ανάσκελα για χάδια…
Ενδεικτικό παράδειγμα η περίπτωση ενός σκύλου με το όνομα Eeyore που οδήγησε τους αστυνομικούς στην 86χρονη μητέρα του ιδιοκτήτη του, η οποία έπεσε ενώ έκανε βόλτα.
Η κλήση για την αγνοούμενη γυναίκα που είχε πάει βόλτα τον σκύλο
Σε βίντεο από κάμερα σώματος που δημοσίευσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Okaloosa στη Φλόριντα, ένας βοηθός σερίφη φαίνεται να απαντά σε μια κλήση από έναν σύζυγο που ανησυχεί για την αγνοούμενη σύζυγό του.
Ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι η 86χρονη σύζυγός του δεν είχε επιστρέψει από τη βόλτα με τον σκύλο του γιου τους. «Πάντα παίρνει μαζί της τον σκύλο, αλλά ποτέ δεν αργεί πάνω από 10 ή 15 λεπτά. Τώρα έχει περάσει σχεδόν μία ώρα. Περισσότερο από μία ώρα», είπε ανήσυχος.
Μια αστυνομικός εντόπισε λίγο αργότερα τον σκύλο, ονόματι Eeyore, να περιπλανιέται μόνος του στον δρόμο.
Η ίδια σταμάτησε το περιπολικό και χαιρέτησε τον ανήσυχο σκύλο, ο οποίος την πλησίασε με φιλική διάθεση. «Πού είναι η μαμά σου; Δείξε μου πού είναι η μαμά σου», του είπε η αστυνομικός.
Το σκυλί οδήγησε τους αστυνομικούς στην γυναίκα
Ο Eeyore αμέσως γύρισε και άρχισε να την οδηγεί μέσα στο σκοτάδι της γειτονιάς. Λίγα λεπτά αργότερα, η αστυνομικός εντόπισε την ηλικιωμένη γυναίκα ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο.
«Ο Eeyore δεν έφευγε. Συνέχιζε να επιστρέφει σε μένα. Ήρθε τρέχοντας στο περιπολικό μου κι εγώ του είπα “πήγαινέ με στη μαμά” – και με οδήγησε εδώ», εξήγησε η αστυνομικός στην έκπληκτη γυναίκα.
Μόλις είδε την Eeyore έξω σε έναν δρόμο, ο αστυνομικός βγήκε από το όχημά της και οδηγήθηκε κατευθείαν στη γυναίκα.
Η γυναίκα ακούγεται να λέει «Ω, Eeyore, είσαι καλό αγόρι. Η γιαγιά σε αγαπάει»…
Δείτε το συγκινητικό βίντεο:
