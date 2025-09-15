Αμόρ: Πέθανε ο σκύλος που είχε γίνει σύμβολο στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι
Ο Αμόρ είχε χάσει το πόδι του σε τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Το 2014 τον υιοθέτησε η Κατερίνα από την Αθήνα και μαζί της έζησε όλα αυτά χρόνια
Με μεγάλη συγκίνηση εθελοντές και πολίτες από το Ηράκλειο στην Κρήτη πληροφορήθηκαν το θάνατο του αγαπητού πρώην αδεσποτούλη Αμόρ που άνοιξε τα φτερά του το 2014 από το παγωμένο κλουβί του κυνοκομείου Ηρακλείου και «πέταξε» στην αγκαλιά της οικογένειας του, που τον λάτρεψε και τον τίμησε όπως λίγα αδεσποτάκια στη χώρα μας.
Σύμφωνα με το neakriti.gr ο υπέροχος σκυλάκος βρισκόταν για μήνες στο κυνοκομείο με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο όταν αποφάσισε να τον υιοθετήσει η Κατερίνα στην Αθήνα, όπου έζησε μια υπέροχη ζωή γεμάτη πραγματική αγάπη, χωρίς ποτέ κανείς να τον αντιμετωπίσει σαν ένα «ανάπηρο σκυλί», ταξίδεψε, έτρεξε σε αγώνες, αγαπήθηκε.
Ο σκύλος που έγινε σύμβολο στο Μάτι
Ο γλυκός και πολυαγαπημένος για την οικογένεια του Amor, μαζί με την κηδεμόνα του την Κατερίνα έγιναν σύμβολο της τραγωδίας στο Μάτι. Επέζησαν χάρη στην προσπάθεια της, η οποία έχει αποτυπωθεί σε μια από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες εκείνης της τραγικής νύχτας, με την ίδια να κρατά αγκαλιά τον Αμόρ μέσα στο νερό και να παλεύει να μείνουν ζωντανοί και οι δύο.
Με μια αντίστοιχη φωτογραφία, γεμάτη τρυφερότητα, με τον Αμόρ στην αγκαλιά της «μαμάς» του, η Κατερίνα τον αποχαιρέτησε ανακοινώνοντας την απώλεια του.
