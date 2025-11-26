Αντιπλημμυρική προστασία στην Καλαμπάκα

Μια κρίσιμη παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκλήρωσε ο Δήμος Μετεώρων με τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του ρέματος της Κορασίτσας. Η περιοχή είχε επανειλημμένα πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, καθιστώντας την ανάγκη για έργα πρόληψης ιδιαίτερα επιτακτική, υποστηρίζει σε σχετική ανάρτηση η Δημοτική Αρχή Μετεώρων.

Επίσης, ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, πραγματοποίησε σήμερα 26 Νοεμβρίου, αυτοψία στο σημείο, συνοδευόμενος από τον εργοταξιάρχη και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επί τόπου διαπίστωσαν την πρόοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών, που ενισχύουν τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης, ο Δήμος κάνει ένα βήμα προς την ενίσχυση της πρόληψης, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινότητας.

Παράλληλα συνεχίζονται οι καθαρισμοί από κλιμάκιο του δήμου Μετεώρων στα φρεάτια από φερτά και άλλα υλικά. «Τα συνεργεία μας καθαρίζουν φρεάτια σε καίρια σημεία της πόλης, ώστε τα νερά να απομακρύνονται χωρίς προβλήματα και οι γειτονιές μας να παραμένουν ασφαλείς» αναφέρει σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής της περιοχής.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Μετεώρων:https://www.facebook.com/DimosMeteoron