Αντιπλημμυρική προστασία στην Καλαμπάκα
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στο ρέμα της Κορασίτσας στην Καλαμπάκα με σκοπό την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Λίμνη υγρού νερού στον Άρη; Ο ενθουσιασμός εξατμίζεται
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Μια κρίσιμη παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκλήρωσε ο Δήμος Μετεώρων με τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του ρέματος της Κορασίτσας. Η περιοχή είχε επανειλημμένα πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, καθιστώντας την ανάγκη για έργα πρόληψης ιδιαίτερα επιτακτική, υποστηρίζει σε σχετική ανάρτηση η Δημοτική Αρχή Μετεώρων.
Επίσης, ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, πραγματοποίησε σήμερα 26 Νοεμβρίου, αυτοψία στο σημείο, συνοδευόμενος από τον εργοταξιάρχη και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Επί τόπου διαπίστωσαν την πρόοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών, που ενισχύουν τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης, ο Δήμος κάνει ένα βήμα προς την ενίσχυση της πρόληψης, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της τοπικής κοινότητας.
Παράλληλα συνεχίζονται οι καθαρισμοί από κλιμάκιο του δήμου Μετεώρων στα φρεάτια από φερτά και άλλα υλικά. «Τα συνεργεία μας καθαρίζουν φρεάτια σε καίρια σημεία της πόλης, ώστε τα νερά να απομακρύνονται χωρίς προβλήματα και οι γειτονιές μας να παραμένουν ασφαλείς» αναφέρει σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής της περιοχής.
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Μετεώρων:https://www.facebook.com/DimosMeteoron
- Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
- Ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην… παρέλαση της Λίβερπουλ δήλωσε ένοχος!
- «Πυρά» κομμάτων στην κυβέρνηση για το θανατηφόρο δυστύχημα σε στρατόπεδο στη Ρόδο
- Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
- Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
- Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Ολυμπιακός Κ19: Η 11άδα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις