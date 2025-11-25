view
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
25 Νοεμβρίου 2025 | 16:25
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι των μέσων σταθερής τροχιάς το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ.. Οι εργαζόμενοι των στις τρεις γραμμές του μετρό (ηλεκτρικός και γραμμές 2 και 3) και στο τραμ, διαμαρτύρονται «για τη συνεχιζόμενη αδράνεια και τις ασυνεπείς δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών».

Οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν ότι «η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών οι οποίες αφορούν:

– Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών,

– Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών».

Όπως επισημαίνουν, «οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που ο ίδιος τονίζει τη «συνεργασία» των εργαζομένων για την εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις».

Υπάρχουν δεσμεύσεις

Και προσθέτουν: «Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τα παραπάνω ζητήματα είναι ήδη υπογεγραμμένες και αποτελούν δεσμεύσεις της εταιρείας (ΣΤΑΣΥ) έναντι των εργαζομένων, καθώς περιλαμβάνονται στην τελευταία ισχύουσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ 2024-2025).

»Είναι παράλογο το υπουργείο Μεταφορών και η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. να επιδιώκουν την πλήρη εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας, όταν παραμένουν ανοιχτά και άλυτα τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

– Υποστελέχωση σε όλες τις ειδικότητες Λειτουργίας και Συντήρησης,

– Έλλειψη Διαθεσιμότητας συρμών ικανών να φέρουν εις πέρας το συγκοινωνιακό έργο,

– Μη αναγνώριση της κατοχυρωμένης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε μισθολογικά κλιμάκια για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους».

Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και συρμούς

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν επίσης ότι, «παρά τις τεράστιες αυτές ελλείψεις, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ δίνουν το 120% των δυνατοτήτων τους, βάζοντας πλάτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδιαίτερα δε, υπό τις συνθήκες της 24ωρης λειτουργίας.

»Δεν είμαστε επαίτες. Απαιτούμε μόνο να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και να πληρωνόμαστε για την εργασία μας. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που θα υποστεί κατά τις ώρες της στάσης εργασίας. Ο αγώνας μας είναι και αγώνας για την αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς προς όφελος όλων των πολιτών».

«Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ και η πολιτική ηγεσία οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους, υλοποιώντας άμεσα τις δεσμεύσεις τους», καταλήγουν.

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

inWellness
inTown
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Έμφυλη βία 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Λουτράκι 24.11.25

Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε - Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς (vid)

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

