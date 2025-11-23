Σοκαριστική στιγμή για τον Λένι Κράβιτς: Θαυμάστρια του ξερίζωσε τέσσερις τζίβες από το κεφάλι
Συναυλία-σοκ για τον Λένι Κράβιτζ στο Μπρίσμπεϊν, όταν θαυμάστρια του τράβηξε τόσο δυνατά τα μαλλιά που του ξερίζωσε τέσσερις τζίβες
- Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
- Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα σχεδόν 500 φορές, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 342 Πλααιστίνιους
- Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα
- Κλιματική αλλαγή: Yπό πίεση άνευ προηγουμένου οι ωκεανοί - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία
Μια απρόσμενη –και αρκετά επίπονη– στιγμή έζησε ο Λένι Κράβιτζ στη συναυλία του στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Blue Electric Light. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά το live μέσω Instagram Stories, μια θαυμάστρια του τράβηξε τόσο δυνατά τα μαλλιά, που ξερίζωσε τέσσερις τζίβες από το πίσω μέρος του κεφαλιού του.
«Μπρίσμπεϊν, ήταν τρελό», είπε χαρακτηριστικά. «Μια πολύ ενθουσιασμένη νεαρή κοπέλα τράβηξε τέσσερις τζίβες μου. Ξέρετε πόσο δυνατά πρέπει να τραβήξεις για να τις βγάλεις από το κεφάλι μου;» πρόσθεσε με χιούμορ, σχολιάζοντας: «Έλεος, μωρό μου.»
Παρόλα αυτά, ο 61χρονος μουσικός τόνισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζει το κοινό στις συναυλίες του. «Δεν πρόκειται να σταματήσω να βγαίνω στο κοινό για το Let Love Rule. Αυτή είναι η στιγμή μας μαζί», είπε, ευχαριστώντας το κοινό: «Μπρίσμπεϊν, είστε τρελοί. Σας αγαπώ.»
«Μια πολύ ενθουσιασμένη νεαρή κοπέλα τράβηξε τέσσερις τζίβες μου. Ξέρετε πόσο δυνατά πρέπει να τραβήξεις για να τις βγάλεις από το κεφάλι μου;»
Voir cette publication sur Instagram
Η εμφάνιση του Λένι Κράβιτζ στο Μπρίσμπεϊν έρχεται έπειτα από σειρά συναυλιών στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η περιοδεία Blue Electric Light προωθεί τον ομώνυμο δωδέκατο δίσκο του Κράβιτζ, που κυκλοφόρησε το 2024, ενώ θα συνεχιστεί το 2026 από το Μέξικο Σίτι, με επόμενες στάσεις στη Μελβούρνη, τη Μιλντούρα και την Αδελαΐδα.
Πριν από την περιοδεία, ο Λένι Κράβιτζ είχε παρουσιάσει πέντε διαδοχικές εμφανίσεις στο Λας Βέγκας, στο πλαίσιο ειδικού residency. Μιλώντας για την εμπειρία, σημείωσε ότι η πόλη «κουβαλά ιδιαίτερο βάρος στην ιστορία της ψυχαγωγίας» και πρόσθεσε πως το να εμφανιστεί εκεί αποτελεί «ένα ξεχωριστό βήμα» στην καριέρα του.
- Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
- Μεθυσμένος οδηγός «πιάνεται» από τα ραντάρ της τροχαίας να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών – Λαμίας
- Ο Φλορεντίνο Πέρεθ άφησε αιχμές για την Μπαρτσελόνα και τον αντιπρόεδρο των διαιτητών
- Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
- Τα Χιτλερικά κέρδη του Instagram: Πώς η νεοναζιστική προπαγάνδα γεμίζει τις τσέπες του Ζούκερμπεργκ
- Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις