Σοκαριστική στιγμή για τον Λένι Κράβιτς: Θαυμάστρια του ξερίζωσε τέσσερις τζίβες από το κεφάλι

Μια απρόσμενη –και αρκετά επίπονη– στιγμή έζησε ο Λένι Κράβιτζ στη συναυλία του στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Blue Electric Light. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μετά το live μέσω Instagram Stories, μια θαυμάστρια του τράβηξε τόσο δυνατά τα μαλλιά, που ξερίζωσε τέσσερις τζίβες από το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Μπρίσμπεϊν, ήταν τρελό», είπε χαρακτηριστικά. «Μια πολύ ενθουσιασμένη νεαρή κοπέλα τράβηξε τέσσερις τζίβες μου. Ξέρετε πόσο δυνατά πρέπει να τραβήξεις για να τις βγάλεις από το κεφάλι μου;» πρόσθεσε με χιούμορ, σχολιάζοντας: «Έλεος, μωρό μου.»

Παρόλα αυτά, ο 61χρονος μουσικός τόνισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζει το κοινό στις συναυλίες του. «Δεν πρόκειται να σταματήσω να βγαίνω στο κοινό για το Let Love Rule. Αυτή είναι η στιγμή μας μαζί», είπε, ευχαριστώντας το κοινό: «Μπρίσμπεϊν, είστε τρελοί. Σας αγαπώ.»

Η εμφάνιση του Λένι Κράβιτζ στο Μπρίσμπεϊν έρχεται έπειτα από σειρά συναυλιών στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η περιοδεία Blue Electric Light προωθεί τον ομώνυμο δωδέκατο δίσκο του Κράβιτζ, που κυκλοφόρησε το 2024, ενώ θα συνεχιστεί το 2026 από το Μέξικο Σίτι, με επόμενες στάσεις στη Μελβούρνη, τη Μιλντούρα και την Αδελαΐδα.

Πριν από την περιοδεία, ο Λένι Κράβιτζ είχε παρουσιάσει πέντε διαδοχικές εμφανίσεις στο Λας Βέγκας, στο πλαίσιο ειδικού residency. Μιλώντας για την εμπειρία, σημείωσε ότι η πόλη «κουβαλά ιδιαίτερο βάρος στην ιστορία της ψυχαγωγίας» και πρόσθεσε πως το να εμφανιστεί εκεί αποτελεί «ένα ξεχωριστό βήμα» στην καριέρα του.