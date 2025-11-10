newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 16:57

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Τεράστια οργή και διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τεράστια και βίαιη αστυνομική επιχείρηση που εξαπέλυσε ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Τζανέιρο στις 28 Οκτωβρίου εναντίον της ναρκοσυμμορίας Comando Vermelho. Ενώ έχει χαρακτηριστεί ουσιαστικά επιχείρηση εξωδικαστικών εκτελέσεων, το Reuters αποκαλύπτει ότι κανείς από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν δεν ήταν μεταξύ των 69 υπόπτων, εις βάρος των οποίων εκδόθηκαν τα εντάλματα, βάσει των οποίων έγινε η επιδρομή στις φαβέλες.

Μόνο πέντε από τους συλληφθέντες βρίσκονταν στη λίστα της εισαγγελίας, αλλά κανένας από αυτούς δεν είχε ηγετική θέση στη ναρκοσυμμορία.

Το Reuters εξέτασε την αστυνομική έκθεση για την αστυνομική επιχείρηση, η οποία κοινοποιήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο στη Βραζιλία. Διαπιστώνει ότι σκοτώθηκαν 121 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις αστυνομικοί και δύο έφηβοι, ενώ συνελήφθησαν 99 ύποπτοι. Ωστόσο, η αστυνομία δεν μπόρεσε να συλλάβει ή να σκοτώσει ανώτερα στελέχη της συμμορίας Comando Vermelho. Ο βασικός ηγέτης της, Έντγκαρ Άλβες ντε Αντράδε, ή «Doca», παραμένει ασύλληπτος.

Συνελήφθη μόνο ένας αρχηγός συμμορίας μεσαίου επιπέδου, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός.

Νεκροί χωρίς ποινικό μητρώο

Ο γραμματέας δημόσιας ασφάλειας του Ρίο, Βίκτορ ντος Σάντος, ο οποίος επιβλέπει την αστυνομία, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο στόχος της επιδρομής ήταν να συλλάβει τους κατηγορούμενους. Ωστόσο, πρόσθεσε, «δεν ήταν πολύ εύκολο να αναζητηθούν 69 άτομα μεταξύ των 280.000» που ζουν στις φαβέλες.

Και παρά το γεγονός ότι 19 από τους άνδρες που σκοτώθηκαν δεν είχαν ποινικό μητρώο, ο Σάντος δήλωσε ότι ήταν 100% βέβαιος ότι ήταν εγκληματίες. Ισχυρίστηκε μάλιστα στο Reuters ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και συλλήφθηκαν έδειξε ότι «η εικόνα είναι πολύ χειρότερη από ό,τι έδειξε η έρευνα». Και πρόσθεσε ότι σχεδιάζονται και άλλες επιδρομές για τους επόμενους μήνες στις φαβέλες του Ρίο.

REUTERS/Ricardo Moraes

Σε δύσκολη θέση

Τα ευρήματα αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή για την επιδρομή, αλλά και τους ισχυρισμούς του συντηρητικού κυβερνήτη της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Κλάουντιο Κάστρο υποστηρίζει ότι η επιδρομή ήταν απολύτως επιτυχής. Επίσης, και άλλοι συντηρητικοί πολιτικοί ισχυρίζονται ότι αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Βραζιλία.

Από την πλευρά του, ο αριστερός πρόεδρος, Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, που φέρεται ότι δεν είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση, έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Τόσο για τις αντιδράσεις του ΟΗΕ, που κατήγγειλαν ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την επιχείρηση, όσο και των ξένων ηγετών που βρίσκονται στη Βραζιλία για τη Σύνοδο για το Κλίμα COP30.

O Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε την επιχείρηση καταστροφική. Η κυβέρνησή του έχει υποστηρίξει αστυνομικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, οι δεξιοί αντίπαλοί του, όπως ο Κλαούντιο Κάστρο, υποστηρίζουν επιθετικές επιδρομές για την κατάσχεση όπλων και τη σύλληψη ή τη δολοφονία μελών συμμοριών, παρά το υψηλό ανθρώπινο κόστος.

«Δεν υπάρχει νόμος»

Η επιδρομή έχει επίσης προκαλέσει επικρίσεις από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και από τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Υποστηρίζουν ότι η αστυνομία σκότωνε αδιακρίτως αντί να επιδιώξει σαφείς στόχους βασισμένους σε μακροχρόνιες έρευνες για τη συμμορία Comando Vermelho, μια από τις μεγαλύτερες και πιο βίαιες στη Βραζιλία.

Μιλώντας στο Reuters, o Σάμουελ Πεκάνια, που έχασε τον 14χρονο γιο του, είπε: Η αστυνομία «τους συλλαμβάνει, τους εκτελεί και όλα είναι καλά, επειδή γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει νόμος εδώ. Στη Βραζιλία, αυτό είναι φυσιολογικό».

Ο γιος του, Μισέλ, ήταν μέλος συμμορίας. Αλλά ο Σάμουελ ήλπιζε ότι θα τον φέρει στον ίσιο δρόμο. «Ήταν ακόμα παιδί», είπε. «Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να τον βγάλω έξω».

Η Τάουα Μπρίτο, 36 ετών, έψαχνε τον γιο της, Ουέλιγκτον, ατελείωτες ώρες μέσα στη νύχτα. Της είχε πει ότι κρύβεται στο δάσος.  «Πρέπει να έχω δει περίπου 50 πτώματα», είπε. «Βρήκα τον γιο μου γύρω στη 1:30 π.μ.»

Η Μπρίτο και άλλοι γονείς ή συγγενείς μετά έβαλαν τα πτώματα των νεκρών σε έναν δρόμο όπου συνήθως παίζουν παιδιά. Κάποιοι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι, άλλοι έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ένας βρέθηκε ακέφαλος.

Εγκλήματα των συμμοριών;

Ο Βίκτορ ντος Σάντος, γραμματέας δημόσιας ασφάλειας, δήλωσε ότι τα φρικιαστικά τραύματα πιθανότατα προκλήθηκαν από μέλη της συμμορίας, «για να δημιουργήσουν εντυπώσεις από μια βάρβαρη σκηνή». Είπε επίσης ότι ο αποκεφαλισμένος άνδρας ήταν ήδη νεκρός όταν του έκοψαν το κεφάλι. «Η εγκληματολογική εξέταση θα δείξει», πρόσθεσε.

Η αστυνομία λέει ότι οι κάτοικοι έχουν παραβιάσει τον τόπο του εγκλήματος, καθιστώντας δύσκολη τη διερεύνηση του τι συνέβη στους λόφους πίσω από τη φαβέλα. Δεν κλήθηκε ομάδα εγκληματολογίας για να αναλύσει τον τόπο αργότερα, είπε ο Σάντος.

Η Βραζιλία κατέγραψε 44.127 εκούσιους βίαιους θανάτους το 2024. Οι 6.243 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την αστυνομία, κατά μέσο όρο 17 θάνατοι την ημέρα. Ο Σάντος υποστήριξε ότι η επιδρομή στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί «έδειξε ότι το κράτος κατέχει το μονοπώλιο στη χρήση βίας».

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές της αστυνομικής βίας λένε ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ότι δεν θα περιορίσει τη βία των συμμοριών που μαστίζει την πόλη του Ρίο εδώ και δεκαετίες.

«Για μια στιγμή, αποσυναρμολογείς μια ένοπλη ομάδα, ένα κίνημα που συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών. Αλλά αυτό δεν τελειώνει», επισήμανε ο Πέδρο Καριέγιο, δημόσιος συνήγορος που βοηθά μέλη των οικογενειών των σκοτωμένων. «Αυτό που απομένει είναι οι απώλειες των οικογενειών».

Δημοσκόπηση έδειξε ότι το 55% των πολιτών στη Βραζιλία υποστήριξε την αστυνομική επιχείρηση. Αλλά τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων επισημαίνουν ότι η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.

«Η αστυνομία είχε το δικαίωμα να συλλάβει τον γιο μου», είπε η Μπρίτο, η μητέρα του Γουέλινγκτον. «Όχι να τον σκοτώσει».

