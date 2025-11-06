newspaper
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά αδιέξοδα, μετά τη στρατιωτικού τύπου αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο, εναντίον ναρκοσυμμορίας. Στην αστυνομική επιχείρηση της 28ης Οκτωβρίου, με εντολή του κυβερνήτη της πολιτείας, Κλάουντιο Κάστρο, τη μεγαλύτερη και περισσότερο θανατηφόρα στη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 132 άνθρωποι, φερόμενα μέλη της συμμορίας.

Ο Λούλα φαινόταν να μην είχε ενημερωθεί για την επιδρομή. Επέστρεφε από τη Μαλαισία με αεροπλάνο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο όταν πραγματοποιήθηκε. Έκτοτε, διατηρεί χαμηλό προφίλ, με την κυβέρνησή του «να περπατάει πάνω σε αυγά» σύμφωνα μια πηγή μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Διπλό πρόβλημα

Ο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα πρέπει να διαχειριστεί ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά είναι οι διεθνείς ανησυχίες για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βραζιλία, και από την άλλη η αυξανόμενη δημόσια στήριξη από την κοινή γνώμη στην καταστολή.

Φαβέλα στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Ο Λούλα επιθυμεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2026, ενώ έχει επενδύσει πολιτικά στον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας στη Βραζίλια. Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας είναι η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP30, που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο Ρίο.

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι ασχολούνται περισσότερο με τη δημόσια ασφάλεια. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων αναδεικνύουν την πολιτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο αριστερός Λούλα έναντι των δεξιών αντιπάλων του.

Η ένταση της βίας και ο αριθμός των νεκρών όμως της αστυνομικής επιχείρησης προκάλεσε έντονη καταδίκη από αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΟΗΕ ζήτησε άμεσες, ανεξάρτητες έρευνες για πιθανές παράνομες δολοφονίες. Επίσης, ακτιβιστές έχουν έκτοτε πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες στο Ρίο, κατηγορώντας την αστυνομία για εξωδικαστικές εκτελέσεις. Μία εβδομάδα μετά, δεν έχουν αναγνωριστεί όλες οι σοροί των νεκρών.

«Μαζική δολοφονία»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας έχει ήδη επικρίνει την επιδρομή, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μπελέμ, εν όψει της COP30. Είπε ότι η αστυνομική επιχείρηση ήταν «καταστροφική», σημειώνοντας ότι «η εντολή του δικαστή ήταν να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης, όχι μαζική δολοφονία».

«Και όμως υπήρξε μαζική δολοφονία», πρόσθεσε ο Λούλα.

REUTERS/Anderson Coelho

Άλλη κυβερνητική πηγή επισήμανε ότι η ομοσπονδιακή «κυβέρνηση δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό, αλλά ούτε μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη σφαγή».

Το ποσοστό αποδοχής της κυβέρνησης του Λούλα αυξήθηκε στο 33% τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο ποσοστό φέτος, ενώ η αποδοκιμασία μειώθηκε στο 38%, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Datafolha.

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ταξίδεψε στο Ρίο για να ηγηθεί μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση, μαζί με τον κυβερνήτη Κάστρο, αξιωματούχους επιβολής του νόμου και εκπροσώπους των γραφείων των εισαγγελέων και των υπερασπιστών.

Ο Μοράες επιβλέπει μια ιστορική νομική υπόθεση στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βραζιλίας, η οποία αμφισβητεί τη χρήση βίας από την αστυνομία του Ρίο στις άτυπες παραγκουπόλεις της Βραζιλίας, τις φαβέλες.

Από την πλευρά της, η τοπική κυβέρνηση του Ρίο ντε Ζανέιρο, σε υπόμνημά της προς το Ανώτατο Δικαστήριο, υπερασπίστηκε την επιχείρηση. Ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν «αναλογική βία» και ότι «δεν αναφέρθηκαν θάνατοι μεταξύ ατόμων εκτός της ναρκοτρομοκρατικής οργάνωσης». Υποστήριξε επίσης ότι οι αστυνομικές ενέργειες ήταν στοχευμένες.

Τι λέει η κοινή γνώμη

Στο μεταξύ, παρά τη βιαιότητα της αστυνομικής επιχείρησης, δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ευρεία εγχώρια υποστήριξη στην καταστολή των ναρκοσυμμοριών.

Πανεθνική έρευνα της AtlasIntel, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έδειξε ότι το 55% των Βραζιλιάνων υποστήριζε την αστυνομική επιχείρηση. Η υποστήριξη μεταξύ των κατοίκων του Ρίο έφτανε δε στο 62%.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε στο Reuters κάτοικος του Ρίο: «Καλός εγκληματίας είναι ο νεκρός εγκληματίας», είπε ο 65χρονος Αντεϊλτόν ντα Σιλβέρισα, θυρωρός στην περιοχή της Κοπακαμπάνα. «Αν έκαναν κάτι τέτοιο κάθε εβδομάδα, οι εγκληματίες θα φοβόντουσαν».

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο Κάστρο χαρακτήρισε την επιδρομή ως θρίαμβο, δημοσκόπηση Genial/Quaest έδειξε ότι η επιχείρηση δεν έκανε πολλά για να καθησυχάσει το κοινό. Η πλειοψηφία των κατοίκων του Ρίο ανέφεραν ότι ένιωθαν λιγότερο ασφαλείς.

«Η συνέπεια είναι περισσότερη βία», δήλωσε ο 54χρονος υπάλληλος στάθμευσης Πάουλο Ενρίκε Ματσάδο Κρουζ από το Ρίο. «Δεν λύνεται το πρόβλημα, απλώς γίνεται χειρότερο. Τραυματίζεται η κοινότητα, τρομοκρατούνται τα παιδιά, καταστρέφονται οικογένειες».

Πολιτική εκμετάλλευση

Από την άλλη πλευρά, η δεξιά αντιπολίτευση στη Βραζιλία προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την κατάσταση.

Ο Κλάουντιο Κάστρο, συντηρητικός και πολιτικός σύμμαχος του Ζαΐρ Μπολσονάρο, που διέταξε την επιχείρηση, κέρδισε 10 ποσοστιαίες μονάδες στα ποσοστά δημοτικότητάς του, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα της Genial/Quaest.

Ο Κάστρο έχει την υποστήριξη και του Ιμπανέις Ρότσα, κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας. Ο Ρότσα, σε συνέντευξη, είπε ότι είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι το οργανωμένο έγκλημα όχι μόνο έχει καταλάβει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά έχει εξαπλωθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες πολιτειών σε όλη τη Βραζιλία. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η χώρα παράγει πολύ λίγα ναρκωτικά και δεν κατασκευάζει βαρέα όπλα.

Επιπλέον, πολιτικοί αναλυτές και δεξιοί πολιτικοί δείχνουν προς την υιοθέτηση των πολιτικών του πρόεδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ο Μπουκέλε, που αρέσκεται να παρουσιάζει τον εαυτό του ως «κουλ δικτάτορα», έχει προχωρήσει στην καταστολή των συμμοριών ακόμη και με μη σύννομα μέσα, ενώ το 2% του πληθυσμού της χώρας βρίσκεται στη φυλακή. Σε κάποιες από αυτές, υπάρχουν βάσιμες καταγγελίες για βασανιστήρια.

«Η εμπειρία του Ελ Σαλβαδόρ δείχνει ότι η ουσιαστική αλλαγή είναι εφικτή, αλλά εξαρτάται από το να υπάρχει μια κυβέρνηση πρόθυμη να αναλάβει δράση», δήλωσε ο συντηρητικός κυβερνήτης της Μίνας Ζεράις, Ρομέου Ζέμα.

Μιλώντας στο Reuters, είπε ότι αυτός και πέντε άλλοι κυβερνήτες συναντήθηκαν με τον Κάστρο δύο ημέρες μετά τη φονική επιδρομή για να τον συγχαρούν, όπως και τις δυνάμεις ασφαλείας του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Ζέμα ισχυρίστηκε ότι όσοι σκοτώθηκαν «είχαν την ευκαιρία να παραδοθούν, και μόνο όσοι δεν ήθελαν δεν το έκαναν».

Ενέργεια
ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

ExxonMobil: Στο μπλοκ 2 με Energean και HELLENIQ ENERGY

Σύνταξη
Stream newspaper
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης
Πολιτικό εκκρεμές 06.11.25

Πέραν του Μαμντάνι – Το εκλογικό σερί των Δημοκρατικών, η αποδοκιμασία Τραμπ και το πολλαπλό μήνυμα της κάλπης

Ένα χρόνο μετά την επανεκλογή Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Δημοκρατικοί σάρωσαν σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις της Τρίτης στις ΗΠΑ και τώρα καλούνται να αφουγκραστούν σωστά την κάλπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ
Κοινό Σύστημα Επιστροφών 06.11.25

Ο μύθος της «αποτελεσματικότητας» των απελάσεων: Τι πάει λάθος με την νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

Στις 14 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν μια πρόταση για τη θέσπιση ενός κοινού συστήματος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρωσία: Ενας νεκρός σε πολυκατοικία από ουκρανική επίθεση με drone και πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη
Ρωσία 06.11.25

Φονική ουκρανική επίθεση με drone στη Βολγκαγκράντ

Ανδρας 48 ετών έχασε τη ζωή του από θραύσματα ουκρανικού drone που έπεσαν σε πολυκατοικία στη Βολγκαγκράντ της Ρωσίας, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Σύνταξη
Βολιβία: Ακυρώθηκε η ποινή δεκαετούς κάθειρξης στην πρώην πρόεδρο Ανιες
Τζανίνε Aνιες 06.11.25

Ακυρώθηκε η δεκαετής κάθειρξη στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας

«Διατάχθηκε η ακύρωση της καταδίκης (...) 10 χρόνων» κάθειρξης που είχε επιβληθεί στην πρώην πρόεδρο της Βολιβίας Τζανίνε Aνιες, με τις κατηγορίες ότι διέπραξε πραξικόπημα εναντίον του Εβο Μοράλες.

Σύνταξη
Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση – Στους 11 οι νεκροί
Λούιβιλ 06.11.25

Στους 11 οι νεκροί: Αποκολλήθηκε κινητήρας πριν την απογείωση του αεροσκάφους της UPS

Βίντεο δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ «να αποκολλάται από το φτερό κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης για την απογείωση».

Σύνταξη
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06.11.25

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
