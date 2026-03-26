Βασίλης Καρράς: Παίκτης από reality της Βουλγαρίας τον ενσαρκώνει και αποθεώνεται

Τον Βασίλη Καρρά ενσάρκωσε παίκτης στο πρόσφατο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» που προβάλλεται στη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα ο παίκτης τραγούδησε το κομμάτι του «Φαινόμενο» με μεγάλη επιτυχία.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο παίκτης αποθεώθηκε καθώς εκτός από τη μεταμφίεση που ήταν επιτυχημένη, κατάφερε να πλησιάσει τον αείμνηστο Έλληνα τραγουδιστή και στη φωνή.

Βασίλης Καρράς: Ο παίκτης – σωσίας στη Βουλγαρία

Μετά τα αποθεωτικά σχόλια στο διαδίκτυο, ο παίκτης του Your Face Sounds Familiar ανέβασε βίντεο για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του, χωρίς να έχει αλλάξει την εμφάνισή του.

«Καλησπέρα και καλή βραδιά» ακούγεται να λέει, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση με την οποία ο Βασίλης Καρράς ξεκινούσε τις εμφανίσεις του…

Στην Ελλάδα το νέο τραγούδι του Βασίλη Καρρά συγκινεί

Ένα νέο τραγούδι του Βασίλη Καρρά ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατό του προκάλεοε συγκίνηση στους θαυμαστές του.

Το κομμάτι με τίτλο «Η δική μου πατρίδα» κυκλοφόρησε από την οικογένεια και τη δισκογραφική του εταιρεία, καθώς είχε ηχογραφηθεί πριν από τον θάνατό του αλλά δεν πρόλαβε να συμπεριληφθεί σε κάποιον δίσκο.