Βασίλης Καρράς: 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια του είναι πλέον διαθέσιμα
Ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2023, σε ηλικία 70 χρόνων. Ένας νέος δίσκος με 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια με τη φωνή του μοναδικού ερμηνευτή.
- Στον ανακριτή ο δράστης που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη στη Βέροια - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της
- Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα
- Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν
- Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων στην Πάτρα – Συνελήφθη 17χρονος
O Βασίλης Καρράς είναι πάντα εδώ. Η φωνή του συνεχίζει να ηχεί, τα τραγούδια του παίζουν ακατάπαυστα, και ο ίδιος παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά και αυθεντικά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής ιστορίας.
«Βασίλης Καρράς Πάντα Εδώ, Τα Ακυκλοφόρητα»
Η Minos EMI, A Universal Music Company ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την κυκλοφορία ενός δίσκου με 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια με τη φωνή του μοναδικού ερμηνευτή που φέρει τον τίτλο «Βασίλης Καρράς Πάντα Εδώ, Τα Ακυκλοφόρητα».
Η εταιρία σεβόμενη την επιθυμία του για την κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών, που μάλιστα την επιμέλεια της παραγωγής για τον δίσκο αυτόν την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τον Γιάννη Γκιούρα, την κάνει πράξη με μεγάλη συγκίνηση.
Έχοντας πάρει μια πρώτη γεύση με τα τραγούδια «Δε Μετανιώνω», «Η δική μου πατρίδα», και «Καινούργιες μέρες», ο νέος αυτός δίσκος μάς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική οντότητα του σπουδαίου ερμηνευτή.
Βασίλης Καρράς: Ένα δώρο στους αναρίθμητους θαυμαστές του
Ο Βασίλης Καρράς έχε αφήσει ανεξίτηλη τη μουσική σφραγίδα του, και ο δίσκος αυτός έρχεται ως δώρο στους αναρίθμητους θαυμαστές του. Μια υπενθύμιση ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Βασίλη Καρρά θα είναι πάντα εδώ.
Πού μπορούμε να ακούσουμε τα τραγούδια του Βασίλη Καρρά
Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://VasilisKarras.lnk.to/PantaEdo
- Εκτός δικτύου – Σφίγγει ο κλοιός λογοκρισίας στο ρωσικό Διαδίκτυο
- Επίσημο: Παρελθόν από τη Σεβίλλη ο Αλμέιδα
- Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
- H πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προειδοποιεί: Οι πύραυλοι του Ιράν φτάνουν στις πρωτεύουσες της Ευρώπης
- Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
- Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
- Ποιος ήταν ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο μυστικοπαθής ιδιοκτήτης του OnlyFans
- Fuel pass: Ολες οι λεπτομέρειες για την επιδότηση
