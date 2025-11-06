Ξάνθη: Έναρξη λειτουργίας του συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας
Μια νέα κρίσιμη κοινωνική δομή εγκαινίασε ο Δήμος Ξάνθης.
- Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα - Οι καθιζήσεις απειλούν με καταστροφή τα σπίτια
- H Apple ανέθεσε στη Google να δώσει νέα φωνή στο Siri
- Τρομακτικός τυφώνας με τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοουμένους
- 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Κλειστά την Παρασκευή τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια
Στην ίδρυση μιας σημαντικής κοινωνικής δομής προχώρησε ο Δήμος Ξάνθης. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή έκανε γνωστή την έναρξη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης από το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ξάνθης «Ζωή Δαλακλίδου», το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών, την προώθηση της ισότητας και την αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το Κέντρο στελεχώνεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική καθοδήγηση και εργασιακή συμβουλευτική, σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας.
Υποστήριξη και δράσης ενημέρωσης
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των δομών του Πανελλήνιου Δικτύου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου βρίσκεται στη διάθεση όλων των συναφών φορέων για παραπομπή περιστατικών, καθώς και συνέργειες σε επίπεδο υποστήριξης και δράσεων ενημέρωσης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμος Ξάνθης.
*πηγή εικόνας, Δήμος Ξάνθης
- «Μύθος» Χάαλαντ στο Champions League: Το απίθανο ρεκόρ που σημείωσε (pics)
- Αντίπαλοι ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Πάολο Βανόλι η Φιορεντίνα (pic)
- Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
- Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
- Spotawheel: Εξασφάλιση χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ
- Έτοιμη να «εκραγεί» η Βρετανία: Ακόμα και ο Τραμπ είναι πιο… μετριοπαθής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις