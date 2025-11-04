Περνούσε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας: Ο Ηλίας Φιλίππου για τον θάνατο της γυναίκας του Νότη Σφακιανάκη

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του περνάει ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς την Κυριακή 2 Νοεμβρίου -ανήμερα των 66ων γενεθλίων του- η σύζυγός του άφησε την τελευταία της πνοή. Το πρωί της Τρίτης, ο Ηλίας Φιλίππου μίλησε για αυτό το δυσάρεστο γεγονός και για την περιπέτεια υγείας της Κίλι Σφακιανάκη.

Ο στιχουργός, ο οποίος έχει υπογράψει μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή, όπως το Είσαι ένα πιστόλι, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, για τις δύσκολες ώρες που περνάει ο Νότης Σφακιανάκης.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον χαμό ενός ανθρώπου, όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπός σου, είναι η σύζυγός σου» είπε ο Ηλίας Φιλίππου και συμπλήρωσε: «Ξέρω ότι περνούσε μία περιπέτεια υγείας σοβαρή, δυστυχώς κατέληξε. Αυτό είναι ένα πλήγμα πάρα πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο, που είναι και καλλιτέχνης. Έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία κάποια στιγμή».

Η γνωριμία και ο έρωτας

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε τη Βρετανίδα Κίλι, το 1984, στην Κω, όπου και εργαζόταν ως ξεναγός. Παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τα δίδυμα Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Η Κίλι Σφακιανάκη ήταν εξαιρετικά διακριτική και ιδιωτική. Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση τους ήταν τον Απρίλιο του 2017, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου απαθανατίστηκαν μαζί με την κόρη τους, Αφροδίτη.