Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ν. Αιγαίου ζητούν οι δήμαρχοι

«Η Ρόδος και οι Κυκλάδες δεν μπορούν να εξαιρούνται» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου Αλέξανδρος Κολιάδης, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και το ψήφισμα που αποφασίστηκε αναφορικά με τον ΦΠΑ στα νησιά.

Στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αναφέρει:

«Ως πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, πήρα την πρωτοβουλία να συγκαλέσω σήμερα στη συνεδριακή αίθουσα της ΚΕΔΕ τη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ.

Ήταν η πιο μαζική και ουσιαστική των τελευταίων ετών.

Δήμαρχοι από όλα τα νησιά ταξίδεψαν για να πούμε ξεκάθαρα: «ως εδώ».

Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να είναι διακοσμητική αναφορά σε λόγους και συνέδρια.

Οι νησιωτικοί Δήμοι πρέπει να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου, του Α’ Αντιπροέδρου Γρ. Κωνσταντέλλου και των βουλευτών Δωδεκανήσου Γ. Παππά, Μ. Κόνσολα, Β. Υψηλάντη, Γ. Νικητιάδη και του βουλευτή Κυκλάδων Φ. Φόρτωμα, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας.

Η Ρόδος και οι Κυκλάδες δεν μπορούν να εξαιρούνται. Οι Δήμαρχοι μίλησαν καθαρά: τα νησιά βρίσκονται σε ομηρία. Δεν πάμε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για να παραδώσουμε ένα ψήφισμα και να φύγουμε.

Πάμε για να αλλάξουμε πορεία. Η επόμενη μέρα είναι κρίσιμη και μας βρίσκει έτοιμους. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή των νησιών μας. Και θα την κρατήσουμε».

