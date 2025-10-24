Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ν. Αιγαίου ζητούν οι δήμαρχοι
Με τον πιο επίσημο τρόπο δήμαρχοι των νησιών του Νοτίου Αιγαίου ζητούν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για όλα τα νησιά και χωρίς εξαιρέσεις.
- Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
- Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
- Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη - «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
- Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου
«Η Ρόδος και οι Κυκλάδες δεν μπορούν να εξαιρούνται» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου Αλέξανδρος Κολιάδης, με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και το ψήφισμα που αποφασίστηκε αναφορικά με τον ΦΠΑ στα νησιά.
Στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αναφέρει:
«Ως πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, πήρα την πρωτοβουλία να συγκαλέσω σήμερα στη συνεδριακή αίθουσα της ΚΕΔΕ τη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ.
Ήταν η πιο μαζική και ουσιαστική των τελευταίων ετών.
Δήμαρχοι από όλα τα νησιά ταξίδεψαν για να πούμε ξεκάθαρα: «ως εδώ».
Η νησιωτικότητα δεν μπορεί να είναι διακοσμητική αναφορά σε λόγους και συνέδρια.
Οι νησιωτικοί Δήμοι πρέπει να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.
Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου, του Α’ Αντιπροέδρου Γρ. Κωνσταντέλλου και των βουλευτών Δωδεκανήσου Γ. Παππά, Μ. Κόνσολα, Β. Υψηλάντη, Γ. Νικητιάδη και του βουλευτή Κυκλάδων Φ. Φόρτωμα, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα για την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας.
Η Ρόδος και οι Κυκλάδες δεν μπορούν να εξαιρούνται. Οι Δήμαρχοι μίλησαν καθαρά: τα νησιά βρίσκονται σε ομηρία. Δεν πάμε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για να παραδώσουμε ένα ψήφισμα και να φύγουμε.
Πάμε για να αλλάξουμε πορεία. Η επόμενη μέρα είναι κρίσιμη και μας βρίσκει έτοιμους. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή των νησιών μας. Και θα την κρατήσουμε».
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/AlexandrosKoliadis
- «Θα είναι φανταστικό»: Το φινάλε του Stranger Things γράφει ήδη ιστορία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι απολογίες των κατηγορούμενων – Ελεύθερη μία εξ αυτών
- Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος για τη δολοφονία του 37χρονου
- Vita News: Η νέα εκπομπή του MEGA News για την υγεία και την ευεξία
- Σε κίνδυνο ελατοδάσος της χώρας
- Επανήλθε το υπ. Άμυνας για Άγνωστο Στρατιώτη – «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις