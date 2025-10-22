Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σώματος Σπύρος Βούγιας, «η πόλη τον τίμησε πέρυσι τέτοια εποχή, πρόλαβε θα έλεγα, δίνοντάς του το αργυρό μετάλλιο της πόλης σε μια συγκινητική τελετή στην οποία μπόρεσε και αυτός με τη σειρά του να αποτυπώσει με συγκίνηση και πολλές ευχαριστίες προς τη μητέρα Θεσσαλονίκη».

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συμπλήρωσε πως «η μουσική του μας κράτησε συντροφιά και μας στήριξε σε δύσκολες στιγμές. Κατάφερε να σχεδιάσει την καμπύλη της μεταπολίτευσης όχι μόνο με πολιτικά χρώματα. Για εμάς τους παλιότερους αλλά και για τους νεότερους ο καθένας βρίσκει μια περίοδο στο έργο του Σαββόπουλου που ταυτίζεται περισσότερο από άλλες».

«Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα»

Πρόσθεσε, σύμφωνα με το voria.gr, ότι «είναι αλήθεια πως έδωσε σχήμα στην καθημερινότητά μας και έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη… Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από περίπου έναν χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο δήμος Θεσσαλονίκης απένειμε στον Διονύση Σαββόπουλο το αργυρό μετάλλιο της πόλης. Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε σε ανοιχτή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στον αύλειο χώρο του δημαρχιακού μεγάρου, παρουσία σύσσωμου του δημοτικού συμβουλίου, βουλευτών της Θεσσαλονίκης και πλήθους κόσμου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έκανε λόγο για μεγάλη τιμή και είχε αναφερθεί στην ιδιαίτερη σχέση του με τη Θεσσαλονίκη.