Διονύσης Σαββόπουλος: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 πρόκειται να γίνει η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Διονύσης Σαββόπουλος: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του

Η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών. Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε, σε ηλικία 81 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης, ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Υγεία», έφυγε το βράδυ της Τρίτης (21/10) από ανακοπή καρδιάς. Ο μεγάλος δημιουργός νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.

Τα τελευταία χρόνια

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Διονύσης Σαββόπουλος συνεχώς εξέπληττε το κοινό του με νέες δημιουργίες και εμφανίσεις. Το 2025, παρουσίασε το βιβλίο του, με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» στο Μέγαρο Μουσικής, και βρέθηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό στο Μουσείο Μπενάκη και το Rockwave.