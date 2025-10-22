Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.
Με μια συγκινητική ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έγραψε:
«Έφυγε χθες βράδυ ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κι είναι σαν να σώπασε ένα κομμάτι από τη μουσική ψυχή αυτής της χώρας.
Ο «Νιόνιος» των Ελλήνων ήταν μια φωνή που συνόδευσε γενιές. Μίλησε για την Ελλάδα με αγάπη, αυτοσαρκασμό και αλήθεια.
Ήταν η ευγένεια, η ευαισθησία και το χιούμορ σε μια μορφή τόσο γνώριμη — και τόσο δική μας.
Τον θυμάμαι στις δύσκολες εκείνες μέρες της πανδημίας — τότε που όλοι ψάχναμε έναν τρόπο να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα και χαμόγελο στον κόσμο.
Του τηλεφώνησα για να του ζητήσω να συμμετάσχει σε ένα μικρό βιντεάκι που ετοιμάζαμε στην Πολιτική Προστασία για το Πάσχα. Δεν χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα.
«Φυσικά, Νίκο μου, ό,τι μπορώ να βοηθήσω», μου είπε — με εκείνη τη χαρακτηριστική του γαλήνη, τη ζεστασιά και τη διακριτική του ευγένεια.
Κι έτσι, με τη φωνή, το χαμόγελο και την ψυχή του, έγινε κομμάτι μιας κοινής προσπάθειας που τότε μας ένωσε όλους.
Ο Διονύσης δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Ήταν φως, ευαισθησία και σπάνια ευγένεια ψυχής.
Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν. Και κάθε του στίχος θύμιζε πως η ζωή, όσο δύσκολη κι αν γίνεται, πάντα βρίσκει τον ρυθμό της.
Καλό ταξίδι, αγαπημένε Διονύση.Η Ελλάδα σου χρωστάει τραγούδια, στιγμές και χαμόγελα που δεν θα σβήσουν ποτέ.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη – και με μια μελωδία δική σου να παίζει στο βάθος».
