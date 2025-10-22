newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Αυτοδιοίκηση 22 Οκτωβρίου 2025 | 11:39

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Με μια συγκινητική ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Νίκος Χαρδαλιάς έγραψε:

«Έφυγε χθες βράδυ ο Διονύσης Σαββόπουλος. Κι είναι σαν να σώπασε ένα κομμάτι από τη μουσική ψυχή αυτής της χώρας.

Ο «Νιόνιος» των Ελλήνων ήταν μια φωνή που συνόδευσε γενιές. Μίλησε για την Ελλάδα με αγάπη, αυτοσαρκασμό και αλήθεια.

Ήταν η ευγένεια, η ευαισθησία και το χιούμορ σε μια μορφή τόσο γνώριμη — και τόσο δική μας.

Τον θυμάμαι στις δύσκολες εκείνες μέρες της πανδημίας — τότε που όλοι ψάχναμε έναν τρόπο να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα και χαμόγελο στον κόσμο.

Του τηλεφώνησα για να του ζητήσω να συμμετάσχει σε ένα μικρό βιντεάκι που ετοιμάζαμε στην Πολιτική Προστασία για το Πάσχα. Δεν χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα.

«Φυσικά, Νίκο μου, ό,τι μπορώ να βοηθήσω», μου είπε — με εκείνη τη χαρακτηριστική του γαλήνη, τη ζεστασιά και τη διακριτική του ευγένεια.

Κι έτσι, με τη φωνή, το χαμόγελο και την ψυχή του, έγινε κομμάτι μιας κοινής προσπάθειας που τότε μας ένωσε όλους.
Ο Διονύσης δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Ήταν φως, ευαισθησία και σπάνια ευγένεια ψυχής.

Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν. Και κάθε του στίχος θύμιζε πως η ζωή, όσο δύσκολη κι αν γίνεται, πάντα βρίσκει τον ρυθμό της.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε Διονύση.Η Ελλάδα σου χρωστάει τραγούδια, στιγμές και χαμόγελα που δεν θα σβήσουν ποτέ.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη – και με μια μελωδία δική σου να παίζει στο βάθος».

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο
Εκπαιδευτικές υποδομές 21.10.25

Νέο Ειδικό Σχολείο στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώνονται όπως φαίνεται οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του νέου Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνης.

Σύνταξη
Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Ανάπλαση 21.10.25

Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου
Η απόφαση 20.10.25

«Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου

Οικονομική ενίσχυση προς τους υπαλλήλους του Δήμου Πάρου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες στεγαστικές δαπάνες. Η απόφαση προβλέπει μηνιαία παροχή 100 ευρώ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου
Δωρεά 20.10.25

Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ στον Δήμο Χίου και διανομή ζωοτροφών από την ΚΕΔΕ στους πληγέντες από την φετινή πυρκαγιά, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίο.

Σύνταξη
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Άλλα Κόλπα 22.10.25

Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
