Kατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης πλοίων στην Αγία Ρουμέλη Δήμου Σφακίων
Αυτοδιοίκηση 22 Οκτωβρίου 2025 | 12:50

Kατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης πλοίων στην Αγία Ρουμέλη Δήμου Σφακίων

Οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα και περιλαμβάνουν εκβάθυνση και προέκταση της εξωτερικής (δυτικής) προβλήτας.

Από το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025, κατέφτασε στο λιμάνι της Αγίας Ρουμέλης ο πλωτός γερανός εργασιών, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών για το έργο «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στην Αγία Ρουμέλη Δήμου Σφακίων».

Οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα και περιλαμβάνουν εκβάθυνση και προέκταση της εξωτερικής (δυτικής) προβλήτας, με στόχο να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση και προσέγγιση μεγάλων πλοίων ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.071.200 ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Περιφερειακών Λιμένων». Υλοποιείται από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων, που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων.

Επέκταση της υφιστάμενης ράμπας

Σύμφωνα με τη μελέτη, η νέα ράμπα θα κατασκευαστεί ύστερα από διερεύνηση των καιρικών συνθηκών, της μορφολογίας του βυθού και της ακτογραμμής, και θα αποτελεί επέκταση της υφιστάμενης ράμπας στη δυτική πλευρά του προβλήτα, υπό γωνία και με μήκος 20 μέτρων. Η νέα υποδομή θα επιτρέπει την προσέγγιση των πλοίων ακόμη και όταν πνέουν δυτικοί, νοτιοδυτικοί ή βορειοδυτικοί άνεμοι, συνθήκες που σήμερα καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση στο λιμάνι.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες.

Ο Δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, δήλωσε: «Η Αγία Ρουμέλη αποκτά μια σύγχρονη και ασφαλή λιμενική υποδομή που θα βελτιώσει τη σύνδεση του οικισμού με τα υπόλοιπα παράλια των Σφακίων.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας, που θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής».

