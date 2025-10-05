Στη σύλληψη ενός 29χρονου ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που πυροβόλησε τον 38χρονο στη Δροσιά, προχώρησε η Αστυνομία, ενώ τη Δευτέρα σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιαστεί στον Εισαγγελέα.

Το θύμα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε. Οι Αρχές προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο της επίθεσης.

Ο 29χρονος αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/9) γύρω στις 6.30 τη στιγμή που το θύμα κινούνταν πεζό. Τότε ένας άνδρας τον προσέγγισε, έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση τραυματίζοντας τον σοβαρά. Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε, ενώ, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην του, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν στην περιοχή της επίθεσης τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Τον ήθελε νεκρό

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει το θύμα του. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, αναζήτησε το θύμα που είχε τραυματίσει, με σκοπό να του ρίξει τη χαριστική βολή.

«Το πρωί ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να λέει ‘βοήθεια με πυροβόλησαν’. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε ‘πού είναι ο άνδρας;’. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές» ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας του περιστατικού.

Η επιμέλεια του παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία, υπάρχει ένα πιθανό κίνητρο που μπορεί να όπλισε το χέρι του ατόμου που κατονόμασε ως δράστη το θύμα.

Πρόκειται για το παιδί που έχουν αποκτήσει το θύμα με την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει δεσμό τώρα ο φερόμενος ως δράστης του επεισοδίου.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού και οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το συμβάν στον Άγιο Στέφανο να «μοιάζει» με αυτό της Αγίας Παρασκευής, όταν μια γυναίκα είχε βάλει το σύντροφό της να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο είχαν κόντρα σχετικά με την ανατροφή των δύο παιδιών τους.