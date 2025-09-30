Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Πυροβολισμοί αναστατώνουν την Δροσιά. Αν και και χαράματα η γειτονιά σηκώνεται στο πόδι. Η αστυνομία θα φτάσει σύντομα, αλλά το κακό έχει ήδη γίνει.

Συγκλονιστική είναι μαρτυρία στο Live News για τα όσα συνέβησαν.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και άκουσα ‘’βοήθεια’’».

Στο άκουσμα του πυροβολισμού, οι γείτονες βγαίνουν στα μπαλκόνια και βλέπουν τον αιμόφυρτο άνδρα.

Συγγενής του άνδρα θα πει πως το θέμα δεν έχει να κάνει με το παιδί που είχε αποκτήσει με τη γυναίκα πριν χωρίσουν.

Ο «Ζορό» πιστολέρο

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι. Θύμα και θύτης φαίνεται να γνωρίζονταν. Αυτόπτης δίνει την περιγραφή της στιγμής της κατάθεσης του άνδρα.

«Είδα κάποιους που περιμένανε και είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία. Και είδα και ένα αποριματοφόρο. Τον είδα εκ των υστέρων τον άνθρωπο πεσμένο και μίλαγε με τους αστυνομικούς».

Μία ακόμα μαρτυρία αναφέρει:

-Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι, και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα.

-Είχανε διαφορές για το παιδί;

-Καμία, έχουνε υπογράψει τα πάντα.

Το 38χρονο θύμα κατήγγειλε ως δράστη τον σύντροφο της πρώην του. Ο ίδιος φαίνεται πως γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς κρύφτηκε στους θάμνους. Όμως και εκεί τον αναζήτησε ο δράστης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών είχε στήσει καρτέρι στο θύμα του, έξω από το σπίτι του, και όταν τον είδε μπροστά του, σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε τουλάχιστον 3 φορές, γράφει το Newsit.

Από τους αστυνομικούς στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες. Μαρτυρίες την ίδια ώρα κάνουν λόγο για 6 πυροβολισμούς. Το θύμα, σύμφωνα με το Newsit, μετέβη μόνο του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», έχοντας τραύματα από το όπλο και είναι σε σταθερή κατάσταση. Φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σε πόδι και μέση.

Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της ενέδρας που είχε στηθεί.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν πληροφορίες από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να καταγραφούν οι κινήσεις του δράστη και να διαπιστωθεί αν όντως ήταν ο σύντροφος της πρώην του.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει έναν άνδρα γύρω στις 6:30 το πρωί περίπου, να περπατά ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι του θύματος.

Οι Αρχές ερευνούν τη φιγούρα του άνδρα σ’ αυτό το βίντεο ώστε να διαπιστώσουν εάν είναι ο δράστης.