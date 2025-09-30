Το πρόσωπο πίσω από τους πυροβολισμούς στον Αγ. Στέφανο – Ο πρώην, ο νυν και η διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού

Λύση στο μυστήριο των πυροβολισμών που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Στέφανο προσπαθεί να βρει η Ελληνική Αστυνομία.

Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε τουλάχιστον 3 σφαίρες από τον δράστη, μόλις βγήκε από το σπίτι του.

Ανέφερε ποιος τον πυροβόλησε

Ο δράστης προσέγγισε τον 38χρονο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, φορώντας κουκούλα.

Ωστόσο, προτού το θύμα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ανέφερε στους αστυνομικούς ότι γνωρίζει ποιος θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Όπως είπε, εικάζει ότι δράστης ήταν ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του.

Τον ήθελε νεκρό

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει το θύμα του. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, αναζήτησε το θύμα που είχε τραυματίσει, με σκοπό να του ρίξει τη χαριστική βολή.

«Το πρωί ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να λέει ‘βοήθεια με πυροβόλησαν’. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε ‘πού είναι ο άνδρας;’. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές» ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας του περιστατικού.

Η επιμέλεια του παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία, υπάρχει ένα πιθανό κίνητρο που μπορεί να όπλισε το χέρι του ατόμου που κατονόμασε ως δράστη το θύμα.

Πρόκειται για το παιδί που έχουν αποκτήσει το θύμα με την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει δεσμό τώρα ο φερόμενος ως δράστης του επεισοδίου.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού και οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το συμβάν στον Άγιο Στέφανο να «μοιάζει» με αυτό της Αγίας Παρασκευής, όταν μια γυναίκα είχε βάλει το σύντροφό της να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο είχαν κόντρα σχετικά με την ανατροφή των δύο παιδιών τους.