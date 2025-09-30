newspaper
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Το πρόσωπο πίσω από τους πυροβολισμούς στον Αγ. Στέφανο – Ο πρώην, ο νυν και η διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:06

Το πρόσωπο πίσω από τους πυροβολισμούς στον Αγ. Στέφανο – Ο πρώην, ο νυν και η διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού

Μία γυναίκα φαίνεται πως συνδέει το δράστη και το θύμα των πυροβολισμών στον Άγιο Στέφανο.

Νίκος Κλόκας
ΡεπορτάζΝίκος Κλόκας
Spotlight

Λύση στο μυστήριο των πυροβολισμών που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Στέφανο προσπαθεί να βρει η Ελληνική Αστυνομία.

Θύμα της επίθεσης ήταν ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε τουλάχιστον 3 σφαίρες από τον δράστη, μόλις βγήκε από το σπίτι του.

Ανέφερε ποιος τον πυροβόλησε

Ο δράστης προσέγγισε τον 38χρονο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, φορώντας κουκούλα.

Ωστόσο, προτού το θύμα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ανέφερε στους αστυνομικούς ότι γνωρίζει ποιος θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Όπως είπε, εικάζει ότι δράστης ήταν ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του.

Τον ήθελε νεκρό

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει το θύμα του. Και αυτό, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, αναζήτησε το θύμα που είχε τραυματίσει, με σκοπό να του ρίξει τη χαριστική βολή.

«Το πρωί ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να λέει ‘βοήθεια με πυροβόλησαν’. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε ‘πού είναι ο άνδρας;’. Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές» ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας του περιστατικού.

Η επιμέλεια του παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία, υπάρχει ένα πιθανό κίνητρο που μπορεί να όπλισε το χέρι του ατόμου που κατονόμασε ως δράστη το θύμα.

Πρόκειται για το παιδί που έχουν αποκτήσει το θύμα με την πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει δεσμό τώρα ο φερόμενος ως δράστης του επεισοδίου.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού και οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το συμβάν στον Άγιο Στέφανο να «μοιάζει» με αυτό της Αγίας Παρασκευής, όταν μια γυναίκα είχε βάλει το σύντροφό της να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο είχαν κόντρα σχετικά με την ανατροφή των δύο παιδιών τους.

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Τέμπη: Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα – Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios
Ελλάδα 30.09.25
Ελλάδα 30.09.25

Επιμένει η ΕΔΑΠΟ για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα των Τεμπών - Το παράδειγμα Τσολάκη στην τραγωδία του Helios

Ενώ οι Αρχές δεν εγκρίνουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η ΕΔΑΠΟ επαναλαμβάνει πως πρόκειται για ορθή πρακτική διερεύνησης ενός δυστυχήματος.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
