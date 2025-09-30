Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια με πυροβόλησαν» – Ο κρότος και οι κραυγές του 38χρονου

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου για την επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στον Άγιο Στέφανο με θύμα έναν 38χρονο άντρα.

«Το πρωί κατά τις 06:30 η ώρα ακούσαμε έναν κρότο και μετά από λίγη ώρα κάποιον να φωνάζει “Βοήθεια, με πυροβόλησαν”. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι, προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού είναι, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε», είπε αρχικά ο κάτοικος και συνέχισε:

«Ξαφνικά, βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα, με καλλυμένα τα χαρακτηριστικά και μας ρώτησε “Πού είναι ο άνδρας;”.Υποθέσαμε ότι ήταν κάποιος γείτονας. Του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Συνολικά τον πυροβόλησε σίγουρα 4-5 φορές».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, «εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση και τον βρήκαμε με τους αστυνομικούς μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και το πόδι».

Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί Τρίτης 30/9 μεταφέρθηκς στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς που δέχθηκε έξω από το σπίτι του, ένας 38χρονος άνδρας από τον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ένας άγνωστος άνδρας είχε κρυφτεί έξω από το σπίτι του 38χρονου και τον περίμενε να βγει. Όταν αυτό συνέβη, ο άγνωστος άνδρας πυροβόλησε εναντίον του τουλάχιστον τρεις φορές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τρεις κάλυκες, πιθανόν των 22mm, ενώ συνεχίζουν την έρευνα για στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα του δράστη.

Το θύμα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν προηγούμενα, με ορισμένες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης μπορεί να είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας του 38χρονου.