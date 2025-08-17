Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή

Κοντά στη εξιχνίαση της υπόθεσης με τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στις 12 Αυγούστου σε δασική περιοχή στη Δροσιά Αττικής βρίσκoνται οι Αρχές.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, πίσω από τον μηχανισμό και την απόπειρα εμπρησμού φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές ως βασικό κίνητρο.

Ο δράστης και η γυναίκα

Συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο εμπρηστικός μηχανισμός να τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να προκληθεί δασική πυρκαγιά η οποία θα επεκτεινόταν σε σπίτι συγκεκριμένης γυναίκας που βρίσκεται σε κοντινό σημείο.

Υπενθυμίζεται πως στον εμπρηστικό μηχανισμό βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα ενός άνδρα, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν, και είχε προφυλακιστεί προ διμήνου για ξυλοδαρμό και απειλή σε βάρος μελών μίας οικογένειας με στόχο μία γυναίκα την οποία διεκδικούσε.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με εκτίμηση των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, ο εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε εκεί για να μπει φωτιά στο δάσος και οι φλόγες να κάψουν το σπίτι της συγκεκριμένης γυναίκας.