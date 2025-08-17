newspaper
17.08.2025 | 21:09
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα
Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή
Ελλάδα 17 Αυγούστου 2025 | 21:21

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή

Στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά είχε εντοπιστεί το δακτυλικό αποτύπωμα σεσημασμένου άνδρα και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Κοντά στη εξιχνίαση της υπόθεσης με τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στις 12 Αυγούστου σε δασική περιοχή στη Δροσιά Αττικής βρίσκoνται οι Αρχές.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, πίσω από τον μηχανισμό και την απόπειρα εμπρησμού φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές ως βασικό κίνητρο.

Ο δράστης και η γυναίκα

Συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο εμπρηστικός μηχανισμός να τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να προκληθεί δασική πυρκαγιά η οποία θα επεκτεινόταν σε σπίτι συγκεκριμένης γυναίκας που βρίσκεται σε κοντινό σημείο.

Υπενθυμίζεται πως στον εμπρηστικό μηχανισμό βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα ενός άνδρα, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν, και είχε προφυλακιστεί προ διμήνου για ξυλοδαρμό και απειλή σε βάρος μελών μίας οικογένειας με στόχο μία γυναίκα την οποία διεκδικούσε.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με εκτίμηση των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, ο εμπρηστικός μηχανισμός τοποθετήθηκε εκεί για να μπει φωτιά στο δάσος και οι φλόγες να κάψουν το σπίτι της συγκεκριμένης γυναίκας.

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.08.25

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα, παίρνουν διαστάσεις μάστιγας - Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, τέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο
Αντίο 17.08.25

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα - Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Τη θλιβερή είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Ελένη Καρπέτα, η οποία ίδρυσε το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Σύνταξη
Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.08.25

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα, παίρνουν διαστάσεις μάστιγας - Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, τέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά.

Σύνταξη
Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης,στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν την έναρξη της Stoiximan Super League. Καλύτερη στη διάρκεια του ματς η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο
Αντίο 17.08.25

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα - Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Τη θλιβερή είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Ελένη Καρπέτα, η οποία ίδρυσε το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
