Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά – Μία προσαγωγή
Πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκια και μπουκάλι βενζίνης στη Δροσιά.
Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8).
Τον μηχανισμό που αποτελείται από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι, εντόπισε πολίτης που περνούσε απο το σημείο στην οδό 1ης Μαΐου.
Ο πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και ο μηχανισμός απομακρύνθηκε από το σημείο.
Ο εμπρηστικός μηχανισμός μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ενώ, έγινε και προσαγωγή υπόπτου.
