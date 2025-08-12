Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε στη Δροσιά – Μία προσαγωγή

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8).

Τον μηχανισμό που αποτελείται από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι, εντόπισε πολίτης που περνούσε απο το σημείο στην οδό 1ης Μαΐου.

Ο πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και ο μηχανισμός απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ενώ, έγινε και προσαγωγή υπόπτου.