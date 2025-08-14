Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντόπισε πολίτης
Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά την περασμένη Τρίτη αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι
Αποτυπώματα ενός σεσημασμένου κακοποιού εντοπίστηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε προ δύο ημερών ένας πολίτης σε δασική περιοχή στη Δροσιά.
Ο 26χρονος είναι σεσημασμένος κακοποιός για αδικήματα παράβασης του νόμου περί όπλων
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 26χρονο Αλβανό με ποινικό παρελθόν για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ο εμπρηστικός μηχανισμός έπεσε στην αντίληψη του περίοικου στη Δροσιά το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης και είχε σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση.
Δροσιά: Ο εμπρηστικός μηχανισμός
Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι. Από το σημείο στην οδό 1ης Μαΐου, πέρασε ένας περίοικος και το «πακέτο» του τράβηξε την προσοχή.
Πλησίασε και βλέποντας ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Ειδικό κλιμάκιο έφτασε στη Δροσιά και απομάκρυνε τον μηχανισμό, ο οποίος μεταφέρθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).
