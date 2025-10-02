newspaper
Βράβευση της προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ι.Π. Μεσολογγίου Ροδάνθης–Ρόζας Φλώρου
Βράβευση της προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ι.Π. Μεσολογγίου Ροδάνθης–Ρόζας Φλώρου

Παρουσία του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου Σπύρου Διαμαντόπουλου πραγματοποιήθηκε η βράβευση της προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ι.Π. Μεσολογγίου.

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Spotlight

Βραβείο για τις προσπάθειες ανάδειξης της Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου ως πολιτιστικό και ιδεολογικό σύμβολο, έλαβε η πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας κα. Ροδάνθη-Ρόζα Φλώρου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα.

Στην τιμητική εκδήλωση ήταν και ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος ο οποίος και δήλωσε:

«Με βαθιά υπερηφάνεια και ειλικρινή συγκίνηση παραβρέθηκα στη σημαντική τιμητική διάκριση της κας Ροδάνθης – Ρόζας Φλώρου, Προέδρου της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με το μετάλλιο Member of the Most Excellent Order of the British Empire, το οποίο απονεμήθηκε εκ μέρους του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου χθες Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025, στην Αθήνα, στην κατοικία του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge.

Η διάκριση αυτή συνιστά αναγνώριση της πολυετούς και ακούραστης προσφοράς της κας Φλώρου στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και στην προβολή του Μεσολογγίου ως σημείου αναφοράς για τον παγκόσμιο φιλελληνισμό και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η δράση της, μέσα από το πολυδιάστατο έργο της Βυρωνικής Εταιρείας, αναδεικνύει το Μεσολόγγι όχι μόνο ως τόπο ηρωισμού και αυτοθυσίας, αλλά και ως πολιτιστικό και ιδεολογικό σύμβολο, που εξακολουθεί να εμπνέει διεθνώς.

Η συγκυρία μάλιστα της βράβευσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλησιάζουμε στη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, γεγονός που καθιέρωσε την πόλη μας στη συνείδηση των λαών παγκοσμίως ως φρούριο ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Εκ μέρους του Δήμου και των πολιτών της Ιερής Πόλης, εκφράζω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στην κα Φλώρου. Η τιμή αυτή αντανακλά στην ίδια, αλλά και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας που διατηρεί ζωντανή τη φλόγα της ιστορίας και του πολιτισμού».

Επικαιρότητα
Επιχειρήσεις: Γιατί «συννέφιασαν» τον Σεπτέμβριο;

Επιχειρήσεις: Γιατί «συννέφιασαν» τον Σεπτέμβριο;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Παπασταύρου: «Η χονδρική τιμή στο ρεύμα ανέβηκε – Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»
Παπασταύρου για την αύξηση των χονδρικών τιμών στο ρεύμα - «Προσπαθούμε να κρατήσουμε το κόστος χαμηλό»

«Ο αλγόριθμος δεν άλλαξε, αλλά μπορέσαμε και συντονιστήκαμε και είμαστε πιο κοντά στις τιμές με χώρες της Ευρώπης» δήλωσε για τις τιμές στο ρεύμα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»
«Η Δύση μας πιέζει σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Γεωργίας κατηγορεί ανοιχτά τη Δύση που μέσω των ΜΚΟ και κυρώσεων προσπαθούν να αλλάξουν την ρότα της χώρας βάζοντάς την σε σοβαρούς κινδύνους και προπαντώς σε πορεία πολέμου με Ρωσία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική
Μετά τους πρώτους μάρτυρες η κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική: Προσχηματικό ελιγμό καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η κλήτευση Μυλωνάκη πάντως δεν θα είναι άμεση καθώς θα προηγηθεί η ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων της περιόδου 2019-2026.

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Παϊτέρης: «Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ – Πήγα και φυλακή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια»
«Τα χρέη φτάνουν τις 850.000 ευρώ» - Ο Βασίλης Παϊτέρης για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τη σύλληψή του

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα εν αναμονή της μεταγωγής του στις φυλακές Λάρισας - Τι λέει ο δικηγόρος του για τη δοσοποίηση και την αδυναμία του εντολέα του να αποπληρώσει

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση»
«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» λέει ο Ανδρουλάκης

«Η Νέα Δημοκρατία αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους συμμετέχοντες να καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
