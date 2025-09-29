Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ίλιον την Κυριακή (28.09.2025).

Το περιστατικό συνέβη σε λεωφορείο της γραμμής 719 στο Ίλιον, όταν οδηγός και νεαρός επιβάτης συνεπλάκησαν κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Παλατιανή-Σταθμός Λαρίσης.

Ειδικότερα, οδηγός είχε σταματήσει το όχημα και άνοιξε την πίσω πόρτα για να προλάβει ένας ανήλικος που έτρεχε προς τη στάση.

Μόλις μπήκε μέσα πέταξε κάτι παντόφλες

Ο οδηγός μίλησε στο STAR και υποστήριξε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε μετά από παρατήρηση: «Μόλις μπήκε μέσα πέταξε κάτι παντόφλες. Σηκώθηκα και τον ρώτησα γιατί το έκανε αυτό, ενώ μάλιστα τον περίμενα στη στάση».

Ο νεαρός αντέδρασε με ύβρεις, ενώ ο οδηγός του ζήτησε να αλλάξει συμπεριφορά. «Τότε ο νεαρός τον απείλησε, λέγοντάς του “μη σου δώσω καμιά μπουνιά”, τον πλησίασε και τον χτύπησε. Του έσπασε τα γυαλιά και ένα δόντι, ενώ τραυματίστηκε και στον αριστερό αντίχειρα».