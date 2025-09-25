Άγνωστοι πέταξαν τραπεζοκαθίσματα στη θάλασσα σε φημισμένη παραλία

«Με βαθιά απογοήτευση και έντονη αγανάκτηση, καταγγέλλουμε τον απρόκλητο και καταστροφικό βανδαλισμό που σημειώθηκε αυτές τις μέρες στον Πλατύ Γιαλό, την πολυαγαπημένη Αργοστολιώτικη πλαζ» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Αργοστολίου δίνοντας περαιτέρω λεπτομέρειες του γεγονότος που έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία.

«Άγνωστοι δράστες, χωρίς κανένα σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο και την κοινότητα, αποξήλωσαν τραπεζοκαθίσματα και τα πέταξαν στη θάλασσα! Κατέστρεψαν υποδομές, έσπασαν γυαλιά μέσα στην άμμο, εκθέτοντας τους λουόμενους – και κυρίως τα παιδιά που παίζουν με αυτή – σε σοβαρούς κινδύνους, ενώ προκάλεσαν καταστροφή δημόσιων αντικειμένων και εξοπλισμού τα οποία βρέθηκαν διασκορπισμένα στις γύρω περιοχές από τον Μακρύ Γιαλό μέχρι το Τουρκοπόδαρο.

Πρόκειται για μια βάναυση επίθεση κατά της δημόσιας περιουσίας η οποία, όμως, δεν ανήκει σε κανέναν ατομικά αλλά σε όλους μας συλλογικά.

Οι υποδομές αυτές χρηματοδοτούνται από τους κόπους και τους φόρους των πολιτών και συντηρούνται για να προσφέρουν ποιότητα ζωής, πρόσβαση στον ελεύθερο χώρο και ισότιμη αξιοποίηση από όλους.

Η καταστροφή δημόσιας περιουσίας είναι πράξη αντικοινωνική, απαράδεκτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση και την τιμωρία των υπευθύνων, ώστε να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοιες ενέργειες.

Παράλληλα, καλούμε όλους τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τις συλλογικότητες να συστρατευτούν στην κοινή προσπάθεια προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αργοστολίου κλείνοντας αναφέρει: «Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι διαπραγματεύσιμο και η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας. Ο σεβασμός της αποτελεί υποχρέωση που όταν παραβιάζεται, οι συνέπειες θα πρέπει να είναι άμεσες και σαφείς».

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Αργοστολίου