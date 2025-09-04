ΛΕΞ: Sold out τα εισιτήρια για το live στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες

Ο ΛΕΞ επανέρχεται με δύο συναυλίες: μια στο Βερολίνο και μια στην «πατρίδα» του, την Θεσσαλονίκη – με την πρώτη να γίνεται sold out σε λίγες μέρες και την δεύτερη σε λίγες μόνο ώρες. Με ένα teaser βίντεο με μια τοποθεσία και μια ημερομηνία ο ράπερ-φαινόμενο κατάφερε να ξεπουλήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια σε λίγες ώρες για την επερχόμενη συναυλία του στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου.

Η ζήτηση για εισιτήρια ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή, καθώς η ουρά αναμονής ξεπέρασε τα 39.000 άτομα και παρότι κάποιοι έκαναν υπομονή για πολύ ώρα για να εξασφαλίσουν μια θέση στη συναυλία, μάλλον δεν θα κατάφεραν να πάρουν ένα εισιτήριο – αφού το Στάδιο χωρά περίπου 30.000 άτομα. Κανένας χώρος στην πόλη του όμως δεν θα μπορούσε να χωρέσει τους θαυμαστές του και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως η συναυλία είναι sold out και άρα πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια.

View this post on Instagram A post shared by Λεξ (@lextgk)

Η ανακοίνωση

«Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ», ήταν η ανακοίνωση της εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία και πολλοί σχολίασαν πως περίμεναν μέχρι και οκτώ ώρες για να πάρουν εισιτήριο και δεν τα κατάφεραν.

View this post on Instagram A post shared by Dynasty Group Athens (@dynastyathens)



Μένει να φανεί αν θα παρθεί η απόφαση για δεύτερη ημέρα live, όπως και στην Αθήνα πριν μερικούς μήνες. Η επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη πάντως γίνεται τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στο ίδιο Στάδιο.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, ο ΛΕΞ έχει ακόμα ένα live, στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στο Festsaal στη γειτονιά του Kreuzberg. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, και αυτό το live είναι sold out καθώς εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα τα εισιτήρια.