Τεχνολογική αναβάθμιση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης» στο πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων ναυτικών σπουδών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού διδασκαλίας στο πλαίσιο της σύγχρονης ναυτικής εκπαίδευσης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 880.000 ευρώ και δικαιούχος είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχει την αρμοδιότητα ανάπτυξης της ναυτικής εκπαίδευσης και λειτουργίας της Ακαδημίας Κύμης.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση:

Προσομοιωτή Γέφυρας, αποτελούμενο από 4 γέφυρες (με καθεμία να αντιπροσωπεύει ένα ίδιο πλοίο) και μια θέση εκπαιδευτή.

Προσομοιωτή GMDSS, αποτελούμενο από 8 θέσεις άσκησης σπουδαστών – σπουδαστριών και μια θέση εκπαιδευτή.

Σύστημα 5 διαδραστικών οθονών (πινάκων) αφής.

Σπανός: Η παρέμβασή μας ενισχύει το κύρος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Στολίδι της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας και της ναυτικής εκπαίδευσης της χώρας μας είναι η Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, την οποία στηρίζουμε με χρηματοδότηση 880.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προβεί στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα προσομοιωτών, που αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη ναυτική εκπαίδευση.

Η παρέμβασή μας ενισχύει το κύρος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης. Παράλληλα, αναβαθμίζει αισθητά το εκπαιδευτικό επίπεδο της Σχολής και συμβάλλει στη στελέχωση του εμπορικού μας στόλου με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό».

*πηγή φωτογραφίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας