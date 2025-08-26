Ιόνια νησιά: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση

Την ένταξη της Πράξης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα Ιόνια Νησιά 2025-2026» στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., ενώ η δράση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη: τη διασφάλιση ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης.

Η Πράξη, με συνολικό προϋπολογισμό 7.702.541 €, αναμένεται να στηρίξει 2.639 παραλήπτες voucher, καλύπτοντας συνολικά 3.146 παιδιά σε όλη την Περιφέρεια. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee) και εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4941/2022, που κατοχυρώνουν το δικαίωμα των οικογενειών να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες παιδαγωγικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου.

Ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίνει έμπρακτα προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας. Με τη νέα αυτή δράση επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας, εξασφαλίζουμε ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες και ενισχύουμε την ισότητα στην εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση. Σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και με τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προχωράμε με σταθερά βήματα στην κατεύθυνση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για όλους».

