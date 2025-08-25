Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται στη διαδικασία να απομακρυνθούν εσπευσμένα σήμερα από παραθαλάσσιες περιοχές του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά το κεντρικό τμήμα της χώρας της Ασίας, με ανέμους σχεδόν 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων.

Ο τυφώνας αναμένεται να φθάσει πάνω από το έδαφος περί τις 13:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) με ανέμους ταχύτητας 157 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο υδρομετεωρολογικών προβλέψεων του Βιετνάμ.

Κάπου 325.000 πολίτες σε πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες αναμενόταν να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να τους βρουν προσωρινά καταφύγιο σε σχολεία και διάφορα άλλα δημόσια κτίρια, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Vietnam has shut down airports, closed schools, and begun mass evacuations as it prepares for the most powerful storm so far this year. https://t.co/68FI8EXpj1 https://t.co/68FI8EXpj1 — Reuters Science News (@ReutersScience) August 25, 2025

Το κέντρο της Βιν, παραθαλάσσιας πόλης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, πλημμύρισε τη νύχτα.

Κλειστά αεροδρόμια

Το πρωί, οι δρόμοι ήταν σχεδόν εντελώς άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα και εστιατόρια είχαν κλείσει. Έμποροι και κάτοικοι είχαν τοποθετήσει σάκους με άμμο για να προστατεύουν τις επιχειρήσεις ή τα σπίτια τους.

Το ξημέρωμα, σχεδόν 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, δυο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν και όλα τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια.

🚨 TYPHOON #KAJIKI ALERT: EMERGENCY IN VIETNAM 🚨 Vietnam has ordered the evacuation of over 586,000 people from its central coast, including Thanh Hoa, Quảng Trị, Huế, and Đà Nẵng. Airports in Thanh Hoa and Quảng Bình are closed; schools shut; boats banned from going to… pic.twitter.com/7oZrN87bhd — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) August 25, 2025

Πάντως το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται πως θα χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του αφού φτάσει πάνω από το έδαφος.

Πάνω από δέκα πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν χθες, ενώ στο νησί Χαϊνάν, στην Κίνα, οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 20.000 κατοίκους καθώς ο τυφώνας πέρναγε από τις νότιες ακτές.

Στο Βιετνάμ, πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι εξαιτίας φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2025, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Γεωργίας. Η ζημία για την εθνική οικονομία υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Η χώρα υπέστη ζημία ύψους 3,3 δισεκ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το έπληξε ο ισχυρός τυφώνας Γιάγκι, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στον βορρά κι αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ