Eurovision 2026: Και ο κλήρος έπεσε στη Βιέννη

Μετά από αναμονή μερικών ημερών, η EBU και αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF έκαναν γνωστή την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026. Η Βιέννη επικράτησε του Ίνσμπρουκ και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί.

Εκτός από την πόλη, το πρωί της Τετάρτης έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Έτσι ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle.

Η αρένα είναι έργο του αυστριακού αρχιτέκτονα Ρόλαντ Ράινερ, κατασκευάστηκε μεταξύ του 1953 και του 1958, ενώ έχει χωρητικότητα περίπου 16.152 ατόμων. Περιλαμβάνει έξι χώρους διεξαγωγών εκδηλώσεων, μια πισίνα, δυο γυμναστήρια, έναν μεγάλο και έναν μικρό χώρο πολλών χρήσεων, και ένα αμφιθέατρο με σκηνή. Εκεί είχε πραγματοποιηθεί και ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2015.

Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision έχει το slogan «Europe, shall we dance» («Ευρώπη, χορεύουμε;»).

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η πρωτεύουσα της Αυστρίας θα φιλοξενήσει τη μεγάλη μουσική γιορτή της Ευρώπης. Η πρώτη φορά ήταν το 1967, μετά τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς με το Merci Chérie έναν χρόνο νωρίτερα και η δεύτερη το 2015, χάρη στη νίκη της Κοντσίτα Βουρστ.

//Κεντρική φωτογραφία: Ο εκπρόσωπος της Αυστρίας JJ ήταν ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2025 (REUTERS / Denis Balibouse)