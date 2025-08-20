magazin
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Eurovision 2026: Και ο κλήρος έπεσε στη Βιέννη
Fizz 20 Αυγούστου 2025 | 12:01

Eurovision 2026: Και ο κλήρος έπεσε στη Βιέννη

Ο 70ός Διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, όπως ανακοίνωση η EBU και ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Spotlight

Μετά από αναμονή μερικών ημερών, η EBU και αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF έκαναν γνωστή την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026. Η Βιέννη επικράτησε του Ίνσμπρουκ και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί.

View this post on Instagram

A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

Εκτός από την πόλη, το πρωί της Τετάρτης έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Έτσι ο πρώτος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle.

YouTube thumbnail

Η αρένα είναι έργο του αυστριακού αρχιτέκτονα Ρόλαντ Ράινερ, κατασκευάστηκε μεταξύ του 1953 και του 1958, ενώ έχει χωρητικότητα περίπου 16.152 ατόμων.  Περιλαμβάνει έξι χώρους διεξαγωγών εκδηλώσεων, μια πισίνα, δυο γυμναστήρια, έναν μεγάλο και έναν μικρό χώρο πολλών χρήσεων, και ένα αμφιθέατρο με σκηνή. Εκεί είχε πραγματοποιηθεί και ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2015.

Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision έχει το slogan «Europe, shall we dance» («Ευρώπη, χορεύουμε;»).

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η πρωτεύουσα της Αυστρίας θα φιλοξενήσει τη μεγάλη μουσική γιορτή της Ευρώπης. Η πρώτη φορά ήταν το 1967, μετά τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς με το Merci Chérie έναν χρόνο νωρίτερα και η δεύτερη το 2015, χάρη στη νίκη της Κοντσίτα Βουρστ.

//Κεντρική φωτογραφία: Ο εκπρόσωπος της Αυστρίας JJ ήταν ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2025 (REUTERS / Denis Balibouse)

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Έρευνα: Ο πρωινός καφές διώχνει τη στενοχώρια!

Τουρισμός
Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

Ευρώπη: Συνωστισμός και καύσωνες απειλούν τις τουριστικές οικονομίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογραφίζει τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό
Fizz 20.08.25

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογραφίζει τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας απολαμβάνει χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές με την αγαπημένη σύντροφο του. Οι δύο τους φροντίζουν να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία
«Οικογένεια» 18.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ξανασμίγουν για μια συγκινητική φωτογραφία

Η Τζένιφερ Άνιστον, που είναι νονά της κόρης της Κόρτνεϊ Κοξ, Κόκο, είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη μακροχρόνια φιλία της με την σταρ, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς «Φιλαράκια» το 1994.

Σύνταξη
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου
Μια εποχή 18.08.25

Μια σπάνια φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη δια χειρός του σπουδαίου Κλεισθένη Δασκαλάκου

«Σήμερα συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, μιας από τις πιο λαμπερές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου» αναφέρει το Studio Kleisthenis, το οποίο μοιράστηκε μια νοσταλγική λήψη.

Σύνταξη
Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ
Συνέντευξη 18.08.25

Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ

Ο Λεονάρντο Ντι Kάπριο είναι το cover story του περιοδικού Esquire. Στη συνέντευξη του ο ηθοποιός μίλησε για όλα εκτός από όσα του καταλογίζουν τα media σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Κάθε μέρος και διαφορετική στρατηγική
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Στη ΔΕΘ με το βλέμμα και στο ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο θα πάει ο Μητσοτάκης – «Γαλάζιοι» βουλευτές θέλουν σύγκληση της Κ.Ο.

Βαρύ παραμένει το κλίμα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Κυρ. Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ με διπλή στόχευση, στηρίζοντας εκεί και τις όποιες ελπίδες του να αμβλύνει τις εσωκομματικές εντάσεις. «Γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν μονόδρομο νέα συνεδρίαση της ΚΟ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση
Νέα Αριστερά 20.08.25

Ηλιόπουλος: Απάτη και θράσος του Π. Μαρινάκη – Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση λεηλασίας, μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Δική μας δουλειά είναι να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε ο βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”
Ελλάδα 20.08.25

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει την πρώτη Επώνυμη Έδρα – “Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου”

Η Έδρα «Αθηνά Ιωάννη Μαρτίνου» θα λειτουργήσει στην Ιατρική Σχολή, στην Γ' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Σύνταξη
Πλεύρης: Νέο σόου σε ακροδεξιό φόντο – «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών
Στην Αμυγδαλέζα 20.08.25

Νέο σόου Πλεύρη σε ακροδεξιό φόντο - «Περιοδεία» σε κέντρα κράτησης με ευθείες απειλές κατά μεταναστών

Νέα επίδειξη πυγμής προς τους μετανάστες και πρόσφυγες, από τον αρμόδιο υπουργό - Ο Θ. Πλεύρης δεν δίστασε να απειλήσει και υπαλλήλους του υπουργείου του, που αντιδρούν στα απάνθρωπα μέτρα

Σύνταξη
Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς
ΠΑΣΟΚ 20.08.25

Μπιάγκης: Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις στις πυρκαγιές και οι πολιτικοί να ακούμε τους ειδικούς

«Εμείς οι πολιτικοί, οι άνθρωποι που αποφασίζουν, θα πρέπει να ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και οι οποίοι μελετούν το αντικείμενο σε βάθος», τόνισε ο Δημήτρης Μπιάγκης για τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs
Champions League 20.08.25

Μπριζ και Τζόλης στο… πλευρό του Ολυμπιακού: Γιατί οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τα play-offs

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στη League Phase του Champions League, όμως παρακολουθεί και τα play-offs αφού δεν θέλει να δει Ρέιντζερς και Μπόντο να τον ακολουθούν εκεί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»
«Κυβερνητική ολιγωρία» 20.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις πυρκαγιές στην Αιτωλοακαρνανία – «Άμεση στήριξη, χωρίς καθυστερήσεις»

«Η κυβέρνηση, τα τελευταία έξι χρόνια, παραμένει θεατής, καταρρίπτοντας το ένα αρνητικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων μετά το άλλο», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Μίλτος Ζαμπάρας

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο