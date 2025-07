Μια ακόμη αμήχανη στιγμή για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας σημειώθηκε κατά την άφιξή τους στη Βρετανία, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Ευρωπαίου ηγέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit.

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν προσγειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (8/7) στο δυτικό Λονδίνο, όπου τους υποδέχθηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν οι διπλωματικές χειραψίες, αλλά η… γλώσσα του σώματος του προεδρικού ζεύγους.

Καθώς ο Μακρόν αποβιβαζόταν πρώτος από το αεροσκάφος, γύρισε και προσέφερε το χέρι του στη σύζυγό του. Η Μπριζίτ, όμως, προτίμησε να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα, αφήνοντάς τον να αποσύρει αμήχανα το χέρι του πριν χαιρετήσει την Κέιτ με φιλί στον αέρα.

Λίγο αργότερα, το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο για να αναχωρήσει από τη βάση, ωστόσο το κλίμα φαινόταν ψυχρό: η Πρώτη Κυρία κοιτούσε το κινητό της, αποφεύγοντας κάθε επαφή.

Macron arrived in the UK, a country he hadn’t visited since 2008.

The visit began with a touch of family drama: Brigitte refused to take his hand and confidently descended the plane steps on her own — like a man.

Well, at least she didn’t hit him this time like in Vietnam.

