Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την Αργεντινή με ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για τον χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο.

Στο Μπουένος Άιρες το θερμόμετρο έφτασε την Τετάρτη (2/7) στους -19°C. Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί τα τελευταία 34 χρόνια, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καταγράφτηκαν -7,4°C στην Ελ Παλομάρ, η χαμηλότερη θερμοκρασία εδώ και 58 χρόνια και η δεύτερη χαμηλότερη από το 1935.

Παραλίες στον Ατλαντικό, όπως η Μιραμάρ, 450 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες, καλύφθηκαν από χιόνι στην αρχή της εβδομάδας, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 12 χρόνια. Ένα λευκό πέπλο χιονιού κάλυψε την άμμο και έγινε ένα με τα κύματα.

Snow on the beach ❄🏖 A cold snap has set all-time winter lows in Chile and Argentina. Local news reports that snow has not fallen in the coastal town of Miramar, Argentina, since 1991. pic.twitter.com/Axj0XEWqGW

— AccuWeather (@accuweather) July 1, 2025