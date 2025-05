Αργεντινή: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και εκτοπισμένοι μετά από 400 χιλιοστά βροχής [βίντεο]

Οι βροχές που ξεκίνησαν την Παρασκευή στην περιοχή Ζαράτε πλημμύρισαν δρόμους, ολόκληρες γειτονιές και άφησαν εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από άλλη πόλη: Οι εθνικές και επαρχιακές οδοί ήταν αδιάβατες, οι δρόμοι καταστράφηκαν και εκατοντάδες κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους.

Μια ιστορική καταιγίδα που άφησε περισσότερα από 400 χιλιοστά νερού σε λιγότερο από 24 ώρες. Το Ζαράτε προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Αυτή την Κυριακή, η κατάσταση πήρε μια ανάσα.

😭 Heart-breaking and Desperate situation in Zárate, Buenos Aires Province in Argentina.

Over 450 mm of rain has caused severe flooding, forcing more than 1,000 people to evacuate and as always, the animals are suffering too.

fundacion.planetavivo.arg are rescuing as many… pic.twitter.com/Dnr5Q2Sjdu

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 18, 2025