Η πόλη Μπαΐα Μπλάνκα βιώνει ένα πραγματικά ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με μια καταιγίδα που έριξε, από νωρίς το πρωί μέχρι μετά το μεσημέρι, περισσότερα από 290 χιλιοστά βροχής και προκάλεσε πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της πόλης, με πλημμυρισμένα σπίτια και δεκάδες οικογένειες να έχουν εκκενώσει. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί έξι νεκροί, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Μετά το μεσημέρι, οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας σε δημόσιο δρόμο και δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο περισσότερων θανάτων, «λόγω του μεγέθους της κλιματικής καταστροφής.» Ώρες αργότερα, επίσημες πηγές έδωσαν στη δημοσιότητα νέα δημοτική έκθεση που επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε ακόμη ανθρώπων.

«Όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών, ο αριθμός ανέρχεται σε έξι: μια γυναίκα στο δρόμο επί των οδών Παροϊσιάν και Ρόουσον, τέσσερα άτομα στο δρόμο στην περιοχή Σαρμιέντο και ένα άτομο στο Σέρι. Έτερες πηγές αναφέρουν ακόμα μια απώλεια.

Μέχρι στιγμής, λόγω του μεγέθους της κλιματικής καταστροφής, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού νεκρών», αναφέρεται στον τελευταίο δημοτικό απολογισμό, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων.

Για προληπτικούς λόγους, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν ανασταλεί σε όλη την περιοχή και ο δήμος ζήτησε από την κοινότητα να αποφύγει να βγει από τα σπίτια της. Επιπλέον, το αεροδρόμιο είναι κλειστό τουλάχιστον για σήμερα το πρωί, λόγω των πλημμυρών που επηρεάζουν τον τερματικό σταθμό και τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

Η κατάσταση, η οποία γίνεται ακόμη πιο δραματική λόγω της πρόβλεψης για συνεχείς βροχοπτώσεις, επηρεάζει επίσης ορισμένες γειτονικές πόλεις. Το βράδυ της Πέμπτης, πριν από τις 9 το βράδυ, είχε ήδη εκδοθεί «πορτοκαλί συναγερμός» λόγω της βεβαιότητας ενός μετώπου καταιγίδας που πλησίαζε σταθερά.

Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc

— Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025